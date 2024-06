Mexique : Claudia Sheinbaum, première femme présidente du pays

Pour la première fois, une femme a été élue présidente du Mexique. Candidate de gauche, Claudia Sheinbaum l'a emporté avec près de 60% des voix, dimanche 2 juin.

À 61 ans, Claudia Sheinbaum, candidate de la gauche, est la première femme à prendre la tête du Mexique. "Pour la première fois en 200 ans de République, je vais devenir la première femme présidente du Mexique", a déclaré Claudia Sheinbaum. Celle qui représente le parti au pouvoir l'a emporté avec près de 60% des voix, dimanche 2 juin. Après sa victoire, sur la plus grande place de Mexico (Mexique), ses partisans exultent.

Le défi sécuritaire au Mexique

Scientifique, titulaire d'un doctorat, Claudia Sheinbaum a choisi de raccrocher sa blouse pour s'engager aux côtés du président. Elle gravit rapidement les échelons et prend la tête de la mairie de Mexico en 2018. Dans son programme, elle promet de défendre les pauvres, d'élargir le droit à la santé, à l'éducation et au logement. Dans un pays gangréné par la violence et les cartels de la drogue, le plus grand défi pour la nouvelle présidente sera de rétablir la sécurité.