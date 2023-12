Santé : comment expliquer le faible taux de vaccination contre le papillomavirus des élèves de cinquième ?

Les élèves de cinquième peuvent se faire vacciner contre le papillomavirus à l'école depuis octobre. Pourtant, moins de 10% des élèves l'ont fait, sur un objectif de 30%. Un faible taux expliqué par le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, mardi 12 décembre.

Depuis le mois d'octobre, les élèves de cinquième peuvent se faire vacciner gratuitement contre le papillomavirus à l'école, mais ils ne se bousculent pas devant l'infirmerie. Moins de 10% des élèves se sont fait vacciner. "L'objectif était d'au moins 30%", rappelle le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, mardi 12 décembre. Comment expliquer ce faible taux ? Damien Mascret indique que cette vaccination n'est pas obligatoire, et qu'il y a donc moins d'adhésion.



Un drame "dès le début de la campagne"

Le journaliste et médecin rappelle également que, "dès le début de la campagne", un enfant de Loire-Atlantique est décédé à cause d'un traumatisme crânien, parce qu'il a fait une chute provoquée par un malaise lors de cette vaccination. "Évidemment, ce n'est pas le vaccin qui est en cause, mais ça a quand même conduit l'enseignement privé à suspendre sa campagne de vaccination", rapporte le journaliste et médecin. Pourtant, en Angleterre, où la couverture vaccinale est de 80%, le risque de cancer de l'utérus a été réduit de 87% chez les filles vaccinées à 12-13 ans.



