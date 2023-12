Logements adaptés : dès le 1er janvier 2024, une nouvelle aide pour les travaux chez les personnes en perte d'autonomie

En vieillissant à domicile, il est parfois nécessaire d'adapter son logement. Si plusieurs aides existent, une nouvelle aide nommée "MaPrimeAdapt'" sera effective à partir du 1er janvier 2024. Elle permettra de financer 50 % à 70 % des travaux chez les personnes en perte d'autonomie.

Avec l'âge, les gestes les plus simples deviennent parfois difficiles. En vieillissant à domicile, un retraité de 74 ans prend des risques. Une ergothérapeute lui rend visite pour s'assurer que son logement est sécurisé. Sans adaptation, il risque de chuter. C'est le cas de 2 millions de personnes âgées de plus de 65 ans chaque année, soit plus de 130 000 hospitalisations et 10 000 décès. Un logement bien pensé est donc primordial. Pour cela, il existe plusieurs aides. Le retraité a le droit à 300 euros.



Des travaux souvent coûteux

Ces aides sont d'autant plus précieuses que, souvent, les travaux sont coûteux. Sans financement, Lyliane Lacroix, une retraitée, n'aurait jamais pu réaménager sa salle de bain. Ici, elle avait déjà chuté deux fois. Une aide déterminante lui a permis de réaliser près de 6 000 euros de travaux. "De ma poche, j'ai dû débourser 888 euros", précise-t-elle. Dès le 1er janvier 2024, ce système sera renforcé, avec une nouvelle aide baptisée "MaPrimeAdapt'". Elle permettra de financer 50 % à 70 % des travaux chez les personnes en perte d'autonomie.

Parmi nos sources

Etude Insee sur la perte d'autonomie des personnes âgées dans les départements en 2021, parue le 12 décembre 2023

Liste non exhaustive