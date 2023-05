Santé : quels sont les risques avec la consommation d'édulcorants ?

Les édulcorants sont dangereux pour la santé. Décryptage sur le plateau du 12/13, mercredi 17 mai, avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

L’Organisation mondiale de la Santé met en garde contre les risques à long terme des édulcorants. "D’abord, sur le poids, ça ne sert à rien pour maigrir. Dans l’étude, l’OMS se rend compte qu’on augmente de 6 % son risque d’obésité quand on consomme régulièrement ces fameux édulcorants", indique le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 12/13. En effet, les faux sucres entretiennent le goût du sucré, or le cerveau "adore le sucre".

Hausse des risques de diabète et d’AVC

Concernant les risques pour la santé, celui de diabète de type 2 augmente de 23 % avec une consommation régulière d’édulcorants, celui d’accident vasculaire cérébral de 19 %, et d’hypertension de 13 %. "Et peut-être qu’il y aurait une augmentation du risque de cancer", ajoute le médecin. Le microbiome, la flore intestinale, est en effet perturbée par les édulcorants. Si l’on ne peut se passer de sucré, il vaut toujours mieux ces "faux sucre" que du vrai sucre, mais le mieux est d’en consommer le moins possible.

