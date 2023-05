Italie : le prix des glaces en forte augmentation

Les glaces italiennes sont elles aussi touchées par l'inflation. Leur prix a augmenté de 23 %. Illustration à Rome.

Dans les rues de Rome (Italie), déguster une glace est un passage obligatoire. Depuis quelques mois, son prix s’est toutefois envolé. Des Français en visite dans la capitale italienne pour la première fois sont étonnés. "Ça revient cher quand même, nos deux glaces, c’est 7 euros", confie une femme. Les glaces italiennes ont augmenté de 23 % au cours de la dernière année.

L’inflation mondiale en cause

En cause, l’inflation mondiale, qui touche particulièrement les matières premières et l’énergie. Massimiliano Del Monte, glacier, a augmenté ses prix de 50 centimes au cours des derniers mois. "On fait les glaces de façon artisanale. (…) Donc on utilise du sucre blanc, qui malheureusement ces six derniers mois a augmenté de 30 %. Et dans notre frigo, on conserve le lait frais et la crème fraiche, qui ont augmenté de 40 %", confie-t-il. Dans d’autres boutiques, les coûts sont répercutés sur certains suppléments, comme la chantilly.