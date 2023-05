VIDEO. Cinecittà : à Rome, visite au cœur du mythique studio 5 de cinéma

De nombreux réalisateurs renommés, tels Federico Fellini ou Martin Scorsese, ont mis leurs films en images dans ce mythique complexe de studios cinématographiques. Visite guidée avec le chef décorateur multi-oscarisé Dante Ferretti dans un extrait du magazine "Nous, les Européens".

Dans l'enceinte de Cinecittà, sur la façade du studio numéro 5, on peut lire "New York Gas Work N°1". Il s'agit des vestiges d'un film bien connu : "C'est ici que nous avons tourné Gangs of New York. Voici ce qu'il reste de ce qu'on voyait à l'extérieur", explique Dante Ferretti, chef décorateur du film réalisé par Martin Scorsese.

L'homme est un habitué des lieux : "Ici, j'ai fait 20 films, même plus. C'est dans ce studio que Federico Fellini a tourné tous ses films." Fellini y était tellement attaché que lors de ses funérailles, en novembre 1993, un dernier hommage public a été rendu à son cercueil exposé dans ce studio 5 où il avait tourné ses plus grandes scènes.

Pour la cérémonie des oscars, "Scorsese m'a forcé à venir"

Le travail du décorateur aujourd'hui âgé de 80 ans n'est pas passé inaperçu, loin de là : durant sa carrière, il a remporté pas moins de trois oscars. "J'étais ému pour le premier, parce que cela faisait cinq fois que j'étais nominé sans avoir rien gagné. Moi, je ne voulais plus y aller. Alors Scorsese m'a forcé à venir", raconte-t-il.

Indissociable de Cinecittà, Dante Ferretti a été le fidèle décorateur de Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini ou Martin Scorsese. Outre The Gangs of New York, de Scorsese, il est également à l'origine des décors de Et vogue le navire, de Fellini, ou encore du Nom de la rose, de Jean-Jacques Annaud.

Extrait de "Cinéma, séries : les nouvelles stars", diffusé dans "Nous, les Européens" le 11 mai 2023.

