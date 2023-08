Santé : le bubble tea, une boisson célèbre aux calories non soupçonnées

C’est une boisson qui vient de Taïwan où elle a été inventée à la fin des années 80. Le bubble tea est désormais très en vogue en France mais la boisson s’avère être plus calorique qu’il n’y paraît.

Il se décline sous toutes les couleurs et proposent des saveurs fruitées et souvent sucrées. Le bubble tea, avec des petites bulles à croquer, est aujourd’hui bien implanté en France et séduit particulièrement les jeunes consommateurs. "J’aime surtout les bulles et les glaçons", avoue une petite fille. Les enseignes spécialisées se multiplient comme à Montpellier (Hérault). À la carte, plusieurs recettes avec la même base : les billes.



Une boisson très calorique

La boisson esthétique est aussi très populaire sur les réseaux sociaux. Crée à Taïwan dans les années 80, elle s’est peu à peu exportée partout dans le monde. Son image douce et colorée ferait presque oublier que le bubble tea est aussi très calorique. "Il s’agit essentiellement d’un produit ultra transformé dans lequel on ajoute (...) des colorants, de la gélatine. On est quand même à des taux de glucide qui sont trois fois supérieurs à ce qu’on peut trouver dans les sodas", détaille Laurent Chevalier, médecin nutritionniste.