Le succès controversé du bubble tea, apprécié par les adolescents, détesté par les diététiciens

La recette du bubble tea, ou thé aux perles, est très simple : du thé et des perles de tapioca. A ces deux ingrédients sont rajoutés des sirops colorés et des saveurs fruitées pour créer ce produit dégusté aux quatre coins de la planète.

Dans son salon de thé taïwanais en plein Paris, Yi voit les clients se ruer pour se procurer cette précieuse boisson à la mode. Depuis son ouverture, il y a environ cinq ans, il remarque que le phénomène séduit un public de plus en plus large.

"Les adolescents sont une part importante de notre clientèle. Mais on constate de plus en plus de variétés dans nos clients. De plus en plus de gens veulent tester ce type de boisson et ce type de recettes."