Incendies : quels sont les bilans des feux de forêt dans le monde ?

Depuis le début de l’année, la planète brûle. Quel est le bilan des nombreux feux de forêt ? Éléments de réponses.

Un brasier que rien ne semble pouvoir arrêter. Cernés par les flammes, des milliers de Canadiens ont jusqu’au vendredi 18 août pour évacuer leur maison. Impuissantes, des centaines de personnes fuient la zone par la route. Une course contre la montre cet été aux Canaries (Espagne), à Hawaï (Etats-Unis) ou encore en Grèce. Les feux se multiplient dévorant forêts et habitations. À l’échelle mondiale, quelle surface a déjà été détruite ? Au Canada, plus d’un millier de foyers restent actifs. Depuis le début de l’année, près de 14 hectares ont brûlé.



Un cercle vicieux

Même scénario en Europe. Depuis le début de l’année, plus de 177 000 hectares sont partis en fumée, contre 128 000 en 2022, à la même période. Quelles conséquences écologiques ? Selon les scientifiques, quand un territoire possède une large variété de végétaux, certains résistent et permettent à la forêt de se régénérer. Ce n’est pas le cas en Europe. À quoi doit-on s’attendre à l’avenir ? Selon la communauté scientifique, c’est bien le réchauffement climatique qui est à l’origine de ces incendies à répétition. Demain, ces feux pourraient être plus fréquents encore. Cercle vicieux, les incendies aggravent à leur tour le changement climatique…