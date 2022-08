Rentrée scolaire : les cantines de Lyon vont proposer davantage de produits bio et locaux sans augmenter les prix

Malgré la flambée des matières premières et du gaz, les cantines lyonnaises entendent proposer un plan ambitieux sur le plan nutritionnel et environnemental.

Entre 70 centimes et sept euros selon le niveau de revenu : le tarif du déjeuner dans les cantines de Lyon ne va pas bouger, assure l'élu en charge de l'alimentation, l'écologiste Gautier Chapuis. "On ne va pas se permettre d'alourdir la facture pour les familles, c'est aussi un enjeu de justice sociale. La décision a été prise de ne pas augmenter les menus pour 2022-2023."

La ville de Lyon n'augmentera donc pas le prix de ses cantines, malgré l'inflation. La municipalité a signé une charte avec le groupe Elior, plus exigeante sur le bio et sur les produits locaux.

"Cette agriculture biologique et locale a un coût de 4 millions d'euros, mais c'est un choix qu'on a fait. Dès la rentrée de septembre, 50% des produits seront bios, avec un objectif de 50% de local d'ici quatre ans." Gautier Chapuis, élu écologiste de Lyon à franceinfo

Un marché de la restauration scolaire plus cher, mais plus ambitieux sur le plan nutritionnel et environnemental. La ville de Lyon avait déjà fait parler de ses cantines lors de la polémique du menu sans viande lors de la pandémie de Covid-19.

26 000 repas servis chaque jour dans les cantines lyonnaises

Dès la rentrée, les fruits et légumes des assiettes des écoliers lyonnais seront donc issus de producteurs locaux. Par exemple, les courgettes, les tomates et les poires sont cultivés par Henry Chambre, un maraîcher bio : il est ravi de fournir une production non calibrée pour les gros circuits.

"Les grosses structures vont calibrer leurs tomates, leurs pommes et poires au grammage près, avec de gros équipements. Nous, on ne peut pas le faire." Henry Chambre, maraîcher bio à franceinfo

"Ils vont accepter qu'il y ait un centimètre de moins ou un centimètre de plus. Et nous, ça nous permet d'avoir une gamme beaucoup plus large à fournir", ajoute-t-il. 26 000 repas sont servis chaque jour à Lyon, avec désormais un menu sans viande et sans poisson proposé chaque jour. 15% des familles ont choisi pour l'instant cette alternative entièrement végétarienne.