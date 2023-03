Pizzas contaminées : Nestlé annonce la fermeture de l'usine Buitoni mise en cause

Le groupe s'engage à proposer un "reclassement interne" aux 140 salariés du site de Caudry (Nord).

L'usine Buitoni de Caudry (Nord), mise en cause dans la mort de deux enfants et l'intoxication de dizaines d'autres par des pizzas contaminées par la bactérie E.coli, va fermer définitivement, annonce le groupe Nestlé jeudi 30 mars. L'activité du site avait été suspendue le 2 mars, après une réouverture partielle mi-décembre. "Aucun licenciement ne sera notifié avant le 31 décembre 2023", précise Nestlé, qui "s'engage en parallèle à lancer un processus de recherche de solution de reprise solide et pérenne pour l'usine" et à proposer aux 140 salariés de l'usine "une opportunité de reclassement interne".

En février 2022, Santé publique France (SPF) et la Direction de la répression des fraudes avaient été alertées sur une recrudescence de cas d'insuffisance rénale chez des enfants. En mars, Nestlé avait rappelé ses pizzas et fermé les deux lignes de production de l'usine de Caudry, après des cas d'intoxications graves par la bactérie E.coli. La ligne des pizzas à pâte crue de la gamme Fraîch'Up est suspectée d'avoir provoqué les intoxications mortelles.

Nestlé avance "une contamination de la farine" comme explication "la plus probable" de la présence de la bactérie sur ses pizzas. D'autres causes sont évoquées, comme "la présence de rongeurs" et le "manque d'entretien et de nettoyage des zones de fabrication" de l'usine, mises en évidence par des inspections sanitaires, selon la préfecture. Une information judiciaire est ouverte depuis mai à Paris pour homicide involontaire et blessures involontaires.