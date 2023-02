Info franceinfo Pizzas Buitoni contaminées : deux nouvelles plaintes vont êtres déposées vendredi

Deux familles, dont les filles de 7 ans et 1 an ont été contaminées après avoir mangé des pizzas Buitoni, vont porter plainte vendredi contre Nestlé, a appris franceinfo.

Deux nouvelles plaintes vont être déposées vendredi 10 février par deux familles dans l'affaire du scandale sanitaire des pizzas Buitoni contaminées, a appris franceinfo auprès de leur avocate Nathalie Goutaland.

>> ENQUÊTE. Pizzas Buitoni contaminées à l’E.coli : des salariés révèlent les dysfonctionnements dans leur usine

Ces deux plaintes vont notamment être déposées pour "mise en danger de la vie d'autrui par faute d'imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement", et "tromperie aggravée" contre le groupe Nestlé, propriétaire de Buitoni, ainsi que contre le site de production de Caudry (Nord), où les pizzas étaient fabriquées.

Ces deux plaintes vont être déposées au pôle santé du parquet de Paris à l'initiative de deux familles de la Vienne et de l'Hérault, dont les filles de 7 ans et 1 an avaient été contaminées. Une des deux filles avait eu une atteinte rénale et avait été hospitalisée, la deuxième avait eu une violente gastroentérite. Aujourd'hui, elles n'ont plus de séquelles.

Qualité et la sécurité des produits dans le viseur

Les familles considèrent que le site de production de Caudry ne disposait pas de l'agrément sanitaire nécessaire pour vendre les pizzas. Les plaintes relèvent également que les dangers potentiels de l'utilisation des ingrédients n'ont pas été analysés.

Les deux familles de ces enfants de 7 ans et 1 an estiment également que les consommateurs ont été leurrés sur la qualité et la sécurité des produits, avec atteintes à la santé des consommateurs. Contacté, Buitoni n'a pas souhaité, à cette date, réagir à ces nouvelles plaintes auprès de franceinfo.

Le 18 mars 2022, Nestlé avait rappelé ses pizzas et fermé les deux lignes de production de l'usine de pizzas Buitoni de Caudry (Nord) après des cas d'intoxications graves par la bactérie Escherichia coli. La ligne produisant des pizzas à pâte crue de la gamme Fraîch'Up est suspectée d'avoir provoqué la mort de deux enfants et l'intoxication de dizaines d'autres.