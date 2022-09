Pizzas Buitoni contaminées à l'E.Coli : Nestlé France défend le processus de nettoyage dans son usine de Caudry

Nestlé France a affirmé samedi 10 septembre que le temps consacré au nettoyage des lignes de production dans l'usine Buitoni de Caudry (Nord), au coeur d'un scandale sanitaire, n'avait pas varié depuis "l'internalisation du nettoyage" en 2015, réagissant à des déclarations de salariés diffusées par la cellule investigation de Radio France. "A l'issue de chaque cycle de production, les lignes sont intégralement arrêtées et nettoyées suivant un processus strict d'une durée de 4h45, comprenant une phase de nettoyage, puis de désinfection et enfin un rinçage à l'eau dont l'efficacité est contrôlée par des prélèvements microbiologiques systématiques dans différentes zones stratégiques du site", a déclaré à l'AFP un porte-parole du groupe.

>> ENQUÊTE. Pizzas Buitoni contaminées à l’E.coli : des salariés révèlent les dysfonctionnements dans leur usine

Dans une enquête réalisée par la cellule investigation de Radio France, des salariés de l'usine de fabrication de pizzas de Caudry affirment que depuis 2015, le temps de production a pratiquement doublé tandis que le temps de nettoyage a drastiquement diminué, passant "de 8 heures à 4 heures 45" par jour. Si Nestlé ne conteste pas cette durée, il affirme que le temps effectif consacré au nettoyage n'a pas varié : avant 2015, un prestataire extérieur était chargé du nettoyage, effectué entre 23 heures et 5 heures, avec une équipe de cinq personnes. Depuis l'internalisation, ce sont au moins dix personnes qui sont affectées au nettoyage, sur une durée inférieure, a-t-on expliqué.

Un des pires scandales sanitaires en France

Cette usine Buitoni de Caudry est au coeur d'un des pires scandales sanitaires des dernières années en France. Le 18 mars, Nestlé avait fermé deux lignes de production. Le 1er avril, la préfecture du Nord avait interdit l'activité de l'usine de Caudry, après que les autorités sanitaires eurent annoncé avoir établi un lien entre la consommation des pizzas Fraich'Up et plusieurs cas graves de contamination par la bactérie Escherichia coli.

>> Bactérie E. coli : cinq questions sur la recrudescence de contaminations d'enfants liée aux pizzas Buitoni Fraîch'Up

Ces pizzas sont suspectées d'avoir provoqué la mort de deux enfants. Une information judiciaire a été ouverte notamment pour homicide involontaire et blessures involontaires, ainsi que mise sur le marché d'un produit dangereux pour la santé et mise en danger d'autrui. Mi-juillet, le patron de Nestlé France, Christophe Cornu, avait présenté ses "excuses" aux familles des enfants touchés par des contaminations et annoncé la création d'un "fonds de soutien aux victimes", dans un entretien accordé au Figaro.