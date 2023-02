Inflation : les œufs coûtent de plus en plus cher

Le prix des œufs premiers prix a grimpé de 31 % en un an. Comment expliquer cette hausse ? Les équipes du 19/20 ont mené l’enquête.

Incontournables dans l’assiette des Français, les œufs sont aussi l’un des aliments qui a le plus augmenté. Les œufs de grandes marques ont augmenté de 18 % en un an et les œufs premiers prix de 31 %. Pour comprendre ces hausses, les équipes de France 3 sont allées à la rencontre des éleveurs. Depuis plusieurs mois, ils font face à une hausse générale des dépenses. Frédéric Chartier, producteur d’œufs en Bretagne, a vu sa facture d’énergie flamber. Il indique : "Le coût le plus important aujourd’hui, c’est l’énergie. Avant, je payais 20 000 euros par an, et là, je vais passer à 50 000."

Un à deux centimes de plus par œuf

Des producteurs pris à la gorge d’un côté, et des consommateurs qui payent de plus en plus cher de l’autre. En effet, entre les deux, il y a d’autres coûts, notamment les cartons et le carburant. Des augmentations qui impactent directement les œufs premiers prix. Selon Philippe Goetzmann, consultant distribution et alimentation, il serait impossible de rogner sur les frais annexes. Pour couvrir leurs frais, les producteurs demandent un à deux centimes de plus par œuf, sans quoi beaucoup d’exploitations pourraient disparaître.