Santé : pourquoi vacciner les collégiens pour lutter contre le papillomavirus ?

Le gouvernement souhaite lancer une campagne de vaccination contre le papillomavirus dans les collèges. Les explications du journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mardi 28 février.

Pour lutter contre les cancers liés au papillomavirus, aussi connu sous l'abréviation HPV, le gouvernement va lancer une campagne de vaccination dès la rentrée pour les élèves de 5ème. "Le HPV est responsable, chaque année en France, de plus de 6 000 cancers, 4 000 chez les femmes, 2 000 chez les hommes", détaille Damien Mascret, médecin et journaliste, présent sur le plateau du 19/20, mardi 28 février. Or, deux tiers de ces cancers sont évitables si on est vacciné. Les autorités ont du recul sur ce vaccin. L'Australie, premier pays à avoir lancé une campagne généralisée, a vu le nombre d'infections chuter chez les femmes, passant de 23 % en 2005 à 1,5 % en 2015.

Une couverture vaccinale triplée lors d'une expérimentation

Une campagne de vaccination dans les collèges aurait pour but d'augmenter la couverture vaccinale. En France, seules 37 % des filles sont vaccinées et 9 % des garçons. Une expérimentation de vaccination à l'école a été menée dans le Grand Est dans des classes de 5ème. "La couverture vaccinale a été multipliée par trois, c'est peut-être ce qui va se passer avec cette nouvelle campagne", conclut Damien Mascret.