Foie gras : comment le faire soi-même ?

Pour confectionner un foie gras, le choix du produit est capital. "Pour trouver un foie, il faut que la couleur soit bien caramel, sans tâche. Le poids idéal se situe entre 550 et 650 grammes. Trop petit, il n’est pas assez gavé, il va devenir granuleux à la cuisson. Et trop gros, il va fondre énormément, vous allez perdre beaucoup de produit", indique Pascal Holzach, de la boucherie Aux volailles d’Aligre.

Cuisson à la vapeur

Pour le cuire, la façon la plus facile est à la vapeur. Pour cela, il faudra un couteau, un film alimentaire, du sel, du poivre et bien sûr un récipient pour la cuisson. Le foie gras doit être sorti du frigo une heure avant pour le rendre plus malléable. Il faut alors le dénerver, étape qui rebute le plus les amateurs. Ensuite, l’assaisonnement. Une fois enroulé dans du film alimentaire puis de l’aluminium, il faut compter 10 à 12 minutes pour un foie gras mi-cuit. Après deux jours au réfrigérateur, il a un bel aspect. Mais pour impressionner vos invités pendant les fêtes, il vaut mieux suivre les conseils d’un professionnel.

