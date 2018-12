Foie gras : oie ou canard ?

Dans une ferme-auberge de Montesquiou (Gers), on ne sert que de l'oie, magrets mais aussi foies gras. Pour France-Laure Brazzalotto, "le foie gras d'oie a un goût moins prononcé que le canard, et en texture il est plus onctueux". Plus longue à élever, l'oie est aussi plus chère. 55 euros le kilo de foie gras contre 35 pour le canard. Beaucoup d'entreprises préfèrent importer de Hongrie, à l'exception de celle-ci qui veut défendre cette tradition gastronomique, mais qui craint de manquer d'oies. "On est sur un seuil critique, on peut presque parler de sauvegarde de l'espèce si on veut continuer à avoir de l'oie grasse, il faut vraiment que l'on prenne ce sujet à bras le corps", explique Christian Laforet, vice-président de la coopérative Vivadour.

Des troupeaux touchés par la grippe aviaire

Ces petites oies d'une quinzaine de jours sont en pleine forme. Une satisfaction pour Chantal Brèthes. En 2015 et 2016, elle a dû abattre ses troupeaux à cause de la grippe aviaire. Un moment, elle a même pensé abandonner l'élevage d'oies pour les canards.

