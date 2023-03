Consommation : des résidus de pesticides trouvés dans des croissants industriels

Près de 2 milliards de croissants sont consommés chaque année, achetés en boulangerie ou au supermarché. Une récente enquête révèle que certains contiennent des résidus de pesticides, en plus d'être trop gras, trop sucrés et trop salés.

Au petit-déjeuner ou à la sortie des classes, le croissant est la viennoiserie préférée des Français. 80 % de celles que nous consommons sont d'origine industrielle. Mais selon une étude de 60 Millions de consommateurs, certains sont trop gras, trop sucrés ou trop salés, en plus de contenir des traces de pesticides.

800 croissants par jour dans la meilleure boutique parisienne

L'association a testé 13 croissants industriels, dont certains contiennent jusqu'à trois résidus de pesticides. Une des marques mises en cause se défend : "Les molécules évoquées sont détectées sous forme de traces (...) Il s'agit de molécules autorisées et retrouvées en très faible quantité." La boulangerie qui fabrique le meilleur croissant de Paris le vend à 1 euro 30. Pour répondre à la demande de 800 croissants vendus par jour, le boulanger a réduit le sucre et le sel, et se fie à son meunier pour utiliser une farine sans pesticides. En France, 2 milliards de croissants sont consommés chaque année.