Golfe de Gascogne : des zones de pêche bien interdites

Des zones de pêche vont prochainement être interdites dans le golfe de Gascogne pour préserver les dauphins. Le 13 Heures est allé à la rencontre des pêcheurs pour entendre leurs réactions.

Des échouages toujours plus nombreux et un constat accablant : de plus en plus de dauphins se retrouvent pris au piège accidentellement des filets de pêche. En conséquence, le conseil d'État a ordonné au gouvernement, lundi 20 mars, la fermeture temporaire de zones de pêche dans le golfe de Gascogne.

"C'est la double lame"

Pour les pêcheurs, cette nouvelle contrainte serait celle de trop. "On accueille des observateurs à bord pour recueillir de la donnée et essayer d'amoindrir les interactions mais le deal c'était justement qu'on recueille de la donnée, on essaye de s'adapter pour éviter ces fermetures spatio-temporelles. Là aujourd'hui, c'est la double lame", regrette l'un d'eux. Trois associations sont à l'origine de cette saisie du conseil d'État et la fermeture de zones de pêche sur un temps approprié était pour eux une nécessité et permettrait aux ressources amniotiques de se reconstituer.