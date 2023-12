Alimentation : vers la suppression des emballages plastique pour les fruits et légumes

Chaque année dans le monde, 460 millions de tonnes de plastique sont produites. Dès le 1er janvier 2024, les emballages plastiques disparaitront pour les fruits et légumes, à l’exception de 29 produits.

Le plastique à usage unique est encore très présent au rayon fruits et légumes. Un sur trois est vendu sous emballage en France dans les grandes surfaces ou chez certains primeurs. Au 1er janvier, les clients devront s’en passer pour les produits frais. L’interdiction est censée être appliquée depuis le mois de juin, mais les industriels ont jusqu’au 31 décembre pour s’y conformer.

Jusqu’à 45 000 euros d’amende

La vente sous plastique restera autorisée dans certains cas. 29 aliments échappent à la règle, parmi lesquels les pommes de terre et carottes primeur, les champignons, brocolis la salade ou encore les fruits rouges. Les produits considérés trop murs, donc fragiles, et les lots de plus d’1,5 kg, sont aussi dispensés. Trop d’exceptions pour les écologistes, si l’on souhaite respecter l’objectif zéro plastique à usage unique en 2040. Dès la semaine prochaine, les commerçants et producteurs qui ne respecteraient pas la restriction risqueront jusqu’à 45 000 euros d’amende.