Pauvreté : à la rencontre d'enfants sans-abri qui dorment dans les rues de Paris

Chaque nuit, ils affrontent le froid, la pluie et le vent. France Télévisions a rencontré des enfants à la rue, parfois scolarisés, qui passent au quotidien inaperçus dans les cours de récréation.

Une ambiance de fêtes et des vitrines qui scintillent. Pourtant, devant les vitrines de grands magasins parisiens, des enfants sans-abri dorment chaque soir. Une femme et sa petite fille de six sont originaires de République Tchèque. Elles dorment dans la rue depuis plusieurs mois. "Je peux travailler ici, je peux tout faire. J’ai juste besoin d’un endroit où dormir pour ma fille. Elle va à l’école, mais on est toujours à la rue", dit-elle. Chaque nuit, ils sont des dizaines au cœur de la capitale.

Les centres d’urgence débordés

L’État a l’obligation de trouver un hébergement à tous les sans-abri, mais les centres d’urgence sont débordés. En France, depuis peu, une mère algérienne et sa fille ont d’abord été accueillies par des proches, avant de se retrouver dehors. Depuis 15 jours, faute de place en foyer, elles dorment à la rue. "On a des enfants de plus en plus jeunes, des enfants en situation de handicap, des personnes complètement abandonnés. À Paris, ce sont 1 700 enfants rencontrés depuis le 1er janvier. Un tiers d’entre eux avait moins de trois ans", explique Nikolaï Posner, de l’association Utopia 56.