Alimentation : l’enseigne Carrefour baisse les prix d’environ 500 produits pour faire face à l’inflation

Plus de 500 produits, dont 400 de marques vont baisser leurs prix chez Carrefour dans les prochains jours. Qu’est-ce que cela change ? Éléments de réponse.

Avec des étiquettes orange "prix en baisse" partout dans les rayons, l’enseigne Carrefour cherche à le faire savoir. Les prix de 500 produits baissent de 10% en moyenne. Mais les clients restent partagés. "Ce n’est jamais assez, on veut toujours plus bas", souligne un consommateur. On observe des baisses de -15% autour de certaines huiles, aux alentours de -10% pour certains yaourts et pâtes. L'enseigne n’a pas uniquement renié sur ses marges, mais a pu compter sur ses fournisseurs, pressés par le gouvernement d’agir.

14% d’inflation alimentaire le mois dernier

"On a réussi à faire baisser les prix dans le cadre des renégociations qui ont été réouvertes. On a pu réinjecter ces baisses de produits de vente dans les rayons", précise Christophe Chiaoui, directeur de l’optimisation des prix du groupe Carrefour. L'enseigne Lidl a été la première à lancer ce mouvement il y a quelques semaines. La guerre des prix s’explique par la conservation des clients, frappés par l’inflation. L'inflation pour les aliments atteignait encore 14%, le mois dernier.