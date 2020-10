Etats-Unis : deuxième débat de la présidentielle ce soir, entre les candidats à la vice-présidence

Les candidats à la vice-présidence des Etats-Unis. Pour les républicains, l'actuel vice-président Mike Pence (à gauche), et la colistère démocrate Kamala Harris (à droite). (MANDEL NGAN / AFP)

Dans la nuit de mercredi à jeudi 8 octobre, à 3 heures du matin (heure française) aura lieu le nouveau match de la présidentielle américaine, à Salt Lake City : le débat très attendu des candidats à la vice-présidence. Kamala Harris, la colistière du démocrate Joe Biden face à Mike Pence, le vice-président de Donald Trump.

>> PODCAST. Le match des colistiers : Kamala Harris vs Mike Pence

L'organisation est bien rodée. D'abord, la distance entre Kamala Harris et Mike Pence : près de quatre mètres, le double de la distance recommandée. Les candidats seront aussi testés avant le débat. Enfin, une mesure de sécurité supplémentaire a créé un début de polémique aux États-Unis, Kamala Harris et Mike Pence seront séparés par des vitres. C'est ce qu'affirme le New York Times ou encore Politico. La démocrate a tout de suite donné son feu vert mais Mike Pence a d'abord refusé. Pas de justification sanitaire, selon lui, son entourage expliquant que contrairement à Kamala Harris, il ne voulait pas se retrancher derrière une forteresse de Plexiglas. Mais finalement, il semble avoir cédé. Ça fait déjà 1-0 pour Kamala Harris.

Une préparation avec des débats simulés

À chaque candidat sa préparation pour le débat. Une préparation classique pour ce genre d'exercice, avec un faux Mike Pence pour Kamala Harris, en la personne de Pete Buttigieg, ancien candidat démocrate à la primaire. Kamala Harris a une réputation redoutable. Elle sait débattre avec poigne. En juin 2019, elle n'avait pas ménagé Joe Biden dans ce débat de la primaire. Elle avait critiqué l’ancien vice-président pour sa courtoisie dans les années 1970 envers des sénateurs favorables à la ségrégation.



Et Mike Pence, de son côté, lui aussi semble paré. Ses proches lui donne le surnom de "preparation guy" (le gars qui se prépare). Là encore, avec des débats simulés bien sûr. Son ancien adversaire en 2016, Tim Kaine, ex-colistier de Hillary Clinton, dit de lui "que c’est un communiquant professionnel" et "qu’il sait sortir une phrase choc". Il rappelle que Mike Pence a été animateur radio dans les années 1990 dans l’Indiana.

Mike Pence a beaucoup de pression, il est en première ligne, seul sur le terrain, pour défendre le bilan. Donald Trump sort tout juste de l’hôpital. Kamala Harris, de son côté, doit apporter de l’énergie à la campagne de Joe Biden. Et puis, ce débat peut être l’occasion pour elle de déjà dégager l’horizon, et voir encore plus loin que le 3 novembre, pourquoi pas 2024 et la prochaine présidentielle.