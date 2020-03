Etats-Unis : le candidat modéré Pete Buttigieg se retire de la primaire démocrate

Le candidat de 38 ans a justifié sa décision par sa volonté "d'aider à rassembler" le parti démocrate afin de battre Donald Trump en novembre.

Surprise chez les démocrates. Le jeune candidat modéré Pete Buttigieg a abandonné, dimanche 1er mars, la course à la Maison Blanche, après une sévère défaite en Caroline du Sud. Ce résultat a mis en lumière sa grande difficulté à mobiliser l'électorat noir, essentiel aux démocrates, pour espérer remporter l'élection présidentielle. "Notre objectif a toujours été d'aider à rassembler les Américains pour battre Donald Trump", a expliqué Pete Buttigieg, lors d'un discours ému dans sa ville de South Bend, dans l'Indiana.

A 38 ans, Pete Buttigieg s'était positionné comme un modéré, mettant en garde contre les "excès" de l'aile gauche du parti, incarnée par Bernie Sanders. Buttigieg l'avait emporté d'un cheveu face à celui qui se revendique socialiste dans l'Iowa et était arrivé deuxième dans le New Hampshire.

Une bonne nouvelle pour Joe Biden ?

Son retrait intervient à deux jours de la primaire géante du "Super Tuesday", mardi 3 mars, lorsque les électeurs démocrates voteront dans 14 Etats pour choisir leur opposant à Donald Trump. A qui va profiter le départ de Buttigieg ? Difficile d'être catégorique. L'annonce survient alors que le modéré Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, bénéficie d'une dynamique décuplée, grâce à sa large victoire en Caroline du Sud. Il apparaît comme le bénéficiaire naturel du départ de Buttigieg.

La société d'analyse Morning Consult estime toutefois que le report de voix pourrait être presque équivalent entre Joe Biden, 77 ans, et Bernie Sanders, 78 ans. Ils ne sont plus que six à briguer l'investiture démocrate, les quatre autres candidats étant toutefois distancés.