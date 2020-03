Primaire démocrate : victorieux en Caroline du Sud, Joe Biden se relance dans la course à l'investiture

Avec 49% des voix, l'ancien vice-président devance nettement son rival Bernie Sanders (20%).

Après un début de campagne plus que décevant, Joe Biden se relance dans la course à l'investiture démocrate. L'ancien vice-président de Barcak Obama a largement remporté, samedi 29 février, la primaire de Caroline du Sud, apparaissant désormais comme le premier rival du favori Bernie Sanders.

Selon des résultats portant sur près de 95% des suffrages, Joe Biden a recueilli 49% des voix, très loin devant Bernie Sanders (20%). Un résultat sans appel qui devrait lui permettre de combler partiellement le retard pris sur son adversaire après les trois premières primaires.

"Grâce à vous, nous avons gagné de loin et nous sommes bien en vie", a lancé le candidat de 77 ans, triomphant, en dénonçant ceux qui l'avaient enterré trop vite. Il s'agit de la première victoire de Joe Biden dans une primaire, lui qui en est à sa troisième candidature à la présidence.

Buttigieg et Warren à la traîne, Steyer abandonne

L'ancien bras droit de Barack Obama était le favori en Caroline du Sud, Etat où les Noirs, chez qui il est très populaire, représentent plus de la moitié de l'électorat démocrate. "Vous m'avez propulsé sur la voie pour aller battre Donald Trump", a déclaré l'ancien vice-président, se posant en rassembleur sous les applaudissements de ses partisans samedi soir à Columbia, la capitale de l'Etat.

Mais la course reste longue jusqu'à l'investiture démocrate et la dynamique va s'emballer mardi avec le "Super Tuesday", lorsque 14 Etats; dont la Californie, voteront ensemble. Derrière Bernie Sanders et Joe Biden, les autres candidats encore en lice joueront ainsi leur survie. Après ses bons résultats dans l'Iowa et le New Hampshire, l'ex-maire de South Bend Pete Buttigieg, 38 ans, a déçu dans le Nevada puis en Caroline du Sud, où il est arrive quatrième et loin derrière. La sénatrice progressiste Elizabeth Warren, 70 ans, qui avait un temps fait figure de favorite, a fait encore moins bien, en cinquième place.

Seulement troisième en Caroline du Sud malgré les 20 millions de dollars qu'il a dépensés sur place pour sa campagne, le milliardaire Tom Steyer a annoncé jeter l'éponge avant même le "Super Tuesday".