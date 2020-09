Après la polémique, le début vendredi du vote par correspondance

Enveloppe pour le vote par correspondance pour les présidentielles de 2012 dans le Colorado. Photo d'illustration. (GARY C. CASKEY / MAXPPP)

Les Américains de Caroline du Nord peuvent commencer à voter, vendredi 4 septembre. Des milliers d’électeurs de cet État de la côte Est vont commencer à recevoir dans leur boites aux lettres leur bulletin de vote pour la présidentielle, mais aussi pour les élections parlementaires, car il faut savoir que les Américains sont aussi appelés à renouveler leur chambre des représentant et un tiers du sénat. La Caroline du Nord est donc le premier État à se lancer. À la fin du mois de septembre, une vingtaine d’États sur 50 auront, eux aussi, entamé leur processus de vote.

Avec cette année, épidémie de coronavirus oblige, une priorité est donnée au vote par correspondance. Dans l’État de Caroline du Nord, les autorités s’attendent à recevoir dix fois plus de bulletins par courrier que pour les élections précédentes. Au niveau national, on estime qu'environ trois électeurs sur quatre voteront à distance. Cela pourrait représenter environ 80 millions de bulletins.

Le vote par correspondance ne plaît pas du tout à Donald Trump

Que dit le président ? Selon lui, il y a un risque de fraude, et les démocrates vont en profiter pour voler l’élection. En vérité, toutes les études montrent qu’il n'y a pas plus, pas moins de risque de triche qu’avec des bulletins déposés dans l’urne. Entre 2000 et 2012, on a recensé aux États-Unis environ 500 cas de fraude par courrier, c’est vraiment une goutte d’eau dans l’océan.

Donald Trump dit aussi que plus les gens voteront par correspondance, plus cela profitera aux démocrates. C’est peut-être un peu vrai, parce qu'en facilitant le vote par courrier, cela incitera sans doute un peu plus les jeunes, les minorités, les foyers à bas revenus à voter quand même, et c’est plutôt un électorat démocrate.

Donald Trump a fait une proposition qui fait polémique depuis 48 heures : il suggère à ses électeurs de voter deux fois, une fois en personne, une fois par correspondance. "Si vous recevez ces billets de vote par correspondance, renvoyez-les remplis, et au cas où ils ne seraient pas pris en compte, sortez de chez vous et allez voter", a-t-il affirmé lors d'un meeting en Pennsylvanie. Sauf que voter deux fois est illégal. En Caroline du Nord par exemple, cette infraction peut être punie de trois à 12 mois de prison.

Le résultat de cette élection le 4 novembre au matin ?

La poste américaine a déjà fait savoir qu’elle aurait peut être du mal à traiter cette masse de courriers supplémentaires dans les temps. Il y a un risque que toutes les voix ne puissent pas être comptabilisées et qu’il faille attendre peut-être quelques jours, au-delà du 4 novembre, pour connaître le nom du vainqueur de cette présidentielle, décidément pas comme les autres.