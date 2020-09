Présidentielle américaine : le vote à distance pourrait faire perdre Trump

Le soir de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, le 3 novembre, 15% seulement des votes par correspondance seront dépouillés. Les autres le seront dans les jours qui suivent et c’est là que le score du démocrate Joe Biden devrait monter. Lorsque la totalité des votes seront dépouillés, on pourrait passer, selon les projections, de 408 grands électeurs pour Donald Trump à 130 et, pour Joe Biden, à 204 contre 334.

Les démocrates aiment voter par courrier

Derrière le vote par correspondance se cacherait un grand nombre d’électeurs démocrates. 80% des soutiens de Donald Trump préfèrent aller voter en chair et en os tandis que 58% des soutiens à Joe Biden souhaitent voter à distance. Mais rien n’est encore joué. Tout dépendra de la manière dont les opinions vont évoluer.

