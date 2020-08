Une journée mondiale des éléphants : des mammifères sacrifiés pour l'ivoire

Un mahout (maître d'éléphants) donne un bain à deux éléphants en Indonésie, lors de la journée internationale de ces mammifères. (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)

L'éléphant a une journée dédiée, mais pour être complet, il faudrait parler de la journée mondiale de protection des éléphants. Cette année, elle a eu lieu le 12 août. Cette journée existe grâce à la cinéaste canadienne Patricia Sims et à la Fondation pour la réintroduction des éléphants.

En 1900, il y avait cinq millions d'éléphants en Afrique. Aujourd'hui, ils seraient entre 300 000 et 400 000. En Asie, ils ne sont que 40 000. Une disparition progressive à cause, bien sûr, de l'ivoire de leurs défenses. Comme l'explique Patricia Sims, l'horreur c'est que moins il y a d'éléphants, plus leur ivoire prend de la valeur. Un cercle vicieux insupportable avec une course contre la montre entre défenseurs des éléphants et braconniers, mais aussi les chasseurs autorisés à tuer ce mammifère géant.

Heureusement, dans ce triste tableau, il y a parfois de bonnes nouvelles. Des éléphants auraient été revus dans le sud du Sénégal, une région où ils avaient pourtant disparus depuis quelques années.

Afrique ou Asie ?

Qui de l'éléphant d'Afrique ou d'Asie a les plus longues oreilles ? Pour ne jamais se tromper, il existe une méthode : le mot Afrique est plus long que le mot Asie. Ainsi, ce sont les éléphants africains qui ont les oreilles plus longues que leurs cousins asiatiques.

Le bout de leurs trompes est également différent : en haut et en bas, les éléphants d'Afrique possèdent deux sortes de petits doigts, appelés doigts préhensiles, qui leur permettent de pincer les objets. Les éléphants d'Asie, eux, n'en possèdent qu'un seul.

L'éléphant qui savait voler

L'éléphant a aussi été représenté dans beaucoup d'œuvres différentes à travers les âges. Le plus connu reste encore aujourd'hui celui qui sait voler, Dumbo. Le cinquième dessin animé de Walt Disney lui est consacré. Il sort en 1941 et obtient un Oscar pour sa musique en 1942. En 1947, il décroche le Grand Prix du dessin animé. Aujourd'hui encore, il marque les esprits des petits et des grands, notamment grâce à un remake de 2019 signé Tim Burton.