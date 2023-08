Écosse : de nouvelles recherches dans le Loch Ness pour tenter de trouver le mystérieux monstre du lac

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Des drones, un hydrophone, des volontaires... De gros moyens vont être déployés ce week-end au lac du Loch Ness, en Écosse pour essayer de recueillir des preuves de l'existence de Nessie, le monstre légendaire de ce lac écossais.

Une nouvelle exploration du Loch Ness, le fameux lac écossais, a lieu le week-end du 26 et 27 août à la recherche du monstre Nessie. Elle est organisée notamment par la Loch Ness Exploration. Pour l'occasion, les organisateurs de cette chasse au monstre ont prévu de quoi explorer l'eau sombre du lac.

Ils vont notamment se servir de drones équipés de caméras infrarouges. Ces drones survoleront le Loch Ness à la recherche de preuves. Un hydrophone capable d'enregistrer ce qui se passe sous l'eau sera utilisé pour détecter les sons sous-marins inhabituels. Ce n'est pas tout, les organisateurs attendent aussi l'aide de tous ceux qui sont passionnés par ce mystère écossais.

Sur leur site internet, un message leur donne rendez-vous pour suivre l'aventure : "Les 26 et 27 août, le Loch Ness Exploration et le Loch Ness Centre s'unissent pour réaliser les plus importantes recherches depuis 1972. Rien ne nous ferait plus plaisir que d'avoir des preuves qui prouvent l'existence du monstre du Loch Ness. Je suis très excité et impatient de vous rencontrer et merci du fond du cœur pour votre soutien".

Près de 3 000 espèces vivent dans le Loch Ness

Il y aura donc du monde autour du Loch Ness, avec des équipements inédits pour ce genre de recherches, et des observateurs qui seront répartis tout autour du lac qui a une superficie de 56 km². Le tour du Loch Ness fait quand même 39 kms.

Malgré toute cette énergie, il n'est pas dit que l'on trouve la trace du fameux monstre Nessie. On ne devrait pas a priori trouver de monstre de la Préhistoire dans les eaux noires du lac parce qu'il y a déjà eu des recherches, notamment ADN. Les dernières datent de 2018 et elles ont permis d'identifier pas moins de 3 000 espèces dans l'eau. Cela va des poissons aux oiseaux qui viennent boire, aux renards ou encore aux hommes qui font "trempette" dans le Loch.

Il n'y a a priori aucun monstre mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Le Loch Ness est très profond, plus de 270 mètres de prodonfeur et certains estiment qu'il pourrait y avoir des silures géantes dans les cavités tout au fond du Loch Ness. Ce qui est certain, c'est que la fameuse photo de 1934 qu'on trouve partout et qui montre une sorte de dinosaure était un canular, pour une légende qui n'est pas récente puisqu'elle date de 565 après Jésus-Christ.

En attendant de résoudre ce mystère, le Loch Ness a d'autres soucis puisqu'il souffre aussi du réchauffement climatique. Le niveau du Loch Ness n'a jamais été si bas et la tendance des années à venir ne s'annonce pas bonne. Le temps change aussi dans la région avec des sècheresses de plus en plus rapprochées et cela a une incidence sur la rivière Ness qui vient alimenter le Loch. Les 10 années les plus chaudes enregistrées en Ecosse ont toutes eu lieu dans les 20 dernières années.