Réchauffement climatique : le Royaume-Uni a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré

L'été commence chaudement au Royaume-Uni. Outre-Manche, le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré pour ce qui est des températures moyenne, maximale et minimale, ont annoncé les services météorologiques britanniques, lundi 3 juillet.

La température moyenne a atteint 15,8°C, soit 0,9°C de plus que le précédent record, établi à 14,9°C en juin 1940 et en juin 1976, a détaillé le Met Office. Une température de 32,2°C a été atteinte, a détaillé Mark McCarthy des services météorologiques britanniques, cité dans un communiqué. "Ce qui est frappant, c'est la persistance de la chaleur pendant une grande partie du mois, avec des températures largement autour de 25°C, et même parfois un peu supérieures à 30°C", a-t-il ajouté.

Des restrictions d'usage de l'eau

Le Royaume-Uni a connu plusieurs jours de fortes chaleurs autour de la mi-juin. Ces températures ont conduit les autorités à imposer des réductions d'usage de l'eau dans le sud-est de l'Angleterre, tandis que l'Ecosse s'est inquiétée du niveau de l'eau dans ses rivières et lochs. Les précipitations ont aussi été inférieures à la moyenne, avec seulement 52,2 mm de pluie, soit 68% du niveau moyen pour un moins de juin.

D'après une étude du Met Office, la probabilité pour que des records de chaleur soient battus dans les prochaines années a augmenté au Royaume-Uni. Les fortes chaleurs et canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement climatique, et sont appelées à encore se multiplier et s'intensifier.