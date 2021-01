Sublimez vos pâtes en musique !

Des pâtes dans une casserole d'eau bouillante. Photo d'illustration. (LAURENCE MOUTON / MAXPPP)

C'est une astuce pour réussir parfaitement la cuisson des pâtes. Ce sont nos meilleures amies de l'enchaînement confinement-couvre-feu-déprime -marre de cuisiner- reconfinement, alors autant qu'elles ne collent pas à la casserole et que la cuisson soit parfaitement réussie.

Connaissez-vous, par exemple, le temps de cuisson des linguine al dente ? Pour Barilla c'est 8 min, pour d'autres 7 min. Pour éviter les erreurs, et l'ennui, la grande marque de pâtes a donc décidé de lancer en ligne une playlist musicale spéciale cuisson des pâtes. Et alors là, c'est le tiercé gagnant puisque vous faites des bonnes pâtes, vous animez votre couvre-feu et en même temps vous découvrez de la musique italienne.

Linguine et spaghetti en musique

On a par exemple la playlist linguine, avec quatre chansons donc pour un total exact de 10 min et une parfaite cuisson du produit selon la marque :

https://open.spotify.com/playlist/7sPlSOnVgR2KhwDcbZrfDi

Bon Linguine déprime un peu j'avoue mais au moins c'est al dente...

Il y a un peu plus d'ambiance dans la playlist penne rigate ! 11 min de cuisson, 11 min de musique :

https://open.spotify.com/playlist/1FGJftthInNC6Zmup0uNjZ

Et pour les traditionnel spaghetti, qui selon une étude récente, est notre forme de pâte préféré la on passe en mode hip hop pendant 9 min :

https://open.spotify.com/playlist/7MUxiifzf1Njvn5GXMvUPV

Le hip-hop spaghetti nouveau genre de musique. On n'a pas encore la playlist coquillettes mais ça devrait venir ! Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin du 3e morceau, dans chaque playlist, pour éviter que vous oubliiez vos pâtes (on ne sait jamais, si vous êtes en train de danser), on vous rappelle en italien : "Contrôle tes pâtes. Après ce dernier morceau elles seront prêtes. Bon appétit !"