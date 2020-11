Coronavirus : les effets du reconfinement sur l'épidémie devraient être visibles aux alentours du 20 novembre

L'épidémie de coronavirus continue de progresser en France. Quand l'impact du couvre-feu mis en place samedi 17 octobre en Île-de-France et dans huit métropoles du pays sera-t-il visible ? "On a maintenant assez de recul pour se rendre compte d'un premier effet : cela semble infléchir la courbe des contaminations", indique le médecin et journaliste Damien Mascret, en direct du plateau du 13 Heures.

"Tout cela nous amène autour du 20 novembre"

En revanche, pour connaître les effets du confinement, il faudra être patient, puisqu'il est entré en vigueur le 30 octobre. "Il faut une dizaine de jours avant de voir un effet sur les contaminations, reprend le médecin et journaliste. Ensuite, il faut en moyenne 11 jours entre une contamination et une hospitalisation. Tout cela nous amène autour du 20 novembre." Jusque-là, il faudra s'attendre à voir les hospitalisations potentielles continuer de monter, sauf si un effet du couvre-feu se manifeste avant.

