Covid-19 : l'épidémie a fait 426 morts à l'hôpital en France en 24 heures, du jamais vu depuis avril

L'épidémie retrouve ses terribles niveaux de mortalité du printemps. Le nombre de victimes du Covid-19 dans les hôpitaux français a progressé de 426 en 24 heures, mardi 3 novembre, a annoncé le gouvernement sur son tableau de bord. C'est le deuxième jour consécutif au-dessus de 400 morts en milieu hospitalier, une barre jamais franchie depuis le 20 avril.

En incluant la mortalité dans les Ehpad, actualisée deux fois par semaine et qui s'alourdit mardi de 428 victimes supplémentaires, la France compte désormais 38 289 morts depuis le début de l'épidémie.

Toujours plus de patients à l'hôpital

La France compte désormais 3 878 patients atteints du Covid-19 en réanimation, soit 148 lits occupés de plus que la veille. Le nombre total de personnes hospitalisées s'établit à 26 265, soit plus d'un millier de plus que lundi (25 143).

Du côté du dépistage, 36 330 contaminations supplémentaires ont été enregistrées en 24 heures, contre 52 518 la veille, selon les données fournies par les autorités sanitaires. Le taux de positivité des tests est stable par rapport à la veille, à 20,6%.