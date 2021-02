Projet de loi contre les "séparatismes", frontières allemandes fermées... Les informés du matin du 16 février

Les informés du matin du mardi 16 février 2021. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Les débatteurs autour de Renaud Dély et Marc Fauvelle sont Neïla Latrous, du service politique de franceinfo, Carole Barjon, de l'Obs et Bruno Dives, éditorialiste à Sud-Ouest.

Les thèmes

- Projet de loi confortant les principes républicains : après 135 heures de débat, en commission spéciale puis dans l'hémicycle, les députés votent solennellement mardi 16 février, à propos du projet de loi contre les "séparatismes". Les oppositions ont largement critiqué le texte, avec notamment les élus Les Républicains. Les informés reviennent également sur l'une des mesures : l'instruction à domicile. Le gouvernement voulait quasiment la supprimer, mais a finalement modéré le texte.

- Le retour des frontières ? Face au développement des variants du virus, la Bavière a décidé de fermer sa frontière avec la République tchèque et le Tyrol autrichien. Une décision unilatérale de la région allemande, qui inquiète l'Europe et la France, car elle remet en cause la cohérence de l'espace Schengen.