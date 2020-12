Projet de loi contre les "séparatismes" : quelles sont les principales mesures du texte présenté en Conseil des ministres ?

Ecole obligatoire dès 3 ans, neutralité et protection des services publics, contrôle des associations, financement des cultes... Le texte contre les "séparatismes", rebaptisé projet de loi "confortant les principes républicains", est présenté en Conseil des ministres mercredi 9 décembre, jour du 115e anniversaire de l'emblématique loi de 1905 sur la laïcité. Ce projet de loi d'une cinquantaine d'articles traduit la volonté du gouvernement, à la suite des discours d'Emmanuel Macron au Panthéon, à l'occasion du 150e anniversaire de la IIIe République, le 4 septembre, et aux Mureaux (Yvelines), le 2 octobre. Il s'agit de répondre à l'inquiétude des Français face à la menace de l'islamisme radical et au terrorisme jihadiste.

Pourtant, "le terme 'islamisme' n'apparaît pas dans le texte" car il vise d'autres "atteintes à la République" et "fournit des outils globaux", explique l'Elysée au service politique de France Télévisions. "Le texte peut très bien marcher pour les dérives sectaires et n'a rien d'islamophobe", insiste la même source. En attendant l'examen du projet de loi début 2021 à l'Assemblée nationale, franceinfo liste les principales mesures de ce texte dont l'objectif général est, dixit l'Elysée, de "remettre de la République dans les territoires et recréer de l'offre culturelle et sportive au pied des immeubles".

Un article dit "Samuel Paty"

L'article 25 du projet de loi, qui instaure un délit contre la haine en ligne, est l'un de ceux qui crispent les tensions. Dans le détail, le texte prévoit de créer un "nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser". Par exemple, diffuser le nom et l'adresse de quelqu'un à son insu sur les réseaux sociaux pourra être réprimé. Le but est de punir la divulgation d'informations nominatives qui pourraient exposer une personne à des violences.

Autre exemple, donné par le garde des Sceaux, le 18 novembre, sur RTL : "Je poste sur les réseaux sociaux : 'Je me suis fait contrôler par un keuf ce matin, sa fille est à l'école Paul-Eluard de telle ville. A bon entendeur.' Eh bien ça, ça devient une infraction, et ça n'existait pas." C'est ce qui est arrivé à Samuel Paty, dont le nom et l'adresse du collège ont été diffusés sur Facebook, avant que le professeur ne soit décapité à Conflans-Sainte-Honorine, le 16 octobre. Cette disposition a d'ailleurs été ajoutée après son assassinat. Le texte prévoit de punir ce délit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Une peine aggravée lorsque la personne visée est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

Le Code de procédure pénale sera par ailleurs modifié afin de permettre des comparutions immédiates pour juger les propos haineux sur les réseaux sociaux, qui relèvent aujourd'hui de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Il s'agit de donner les moyens à la justice d'agir face à la "spirale de haine" en ligne sans toucher "une virgule" à la loi de 1881, souligne le ministère de la Justice. Cela permettra de faire juger bien plus rapidement les personnes qui ne relèvent pas de la responsabilité d'un directeur de la publication et ne concernera donc pas les journalistes dans le cadre professionnel, assure la Chancellerie.

Des dispositifs pour améliorer la transparence des lieux de culte

Alors que les lieux de culte musulmans sont, pour des raisons historiques, en majorité régis par la loi de 1901 sur les associations, le texte les incite à s'inscrire sous le régime de 1905 visant les cultes, plus transparent sur le plan comptable et financier. En contrepartie, ils pourront avoir accès à des déductions fiscales ou encore tirer des revenus d'immeubles acquis à titre gratuit.

Les associations restant sous le statut loi 1901 auront les mêmes obligations que les associations loi 1905, mais pas les mêmes avantages. Les dons étrangers dépassant 10 000 euros seront soumis à un régime déclaratif de ressources. En outre, "la certification des comptes annuels par un commissaire aux comptes est prévue dès lors que l'association bénéficie d'avantages ou de ressources provenant de l'étranger".

Une disposition "anti-putsch" est prévue pour éviter toute prise de contrôle d'une mosquée par des extrémistes. Une "interdiction de paraître dans les lieux de culte peut être prononcée par le juge (...) en cas de condamnation pour provocation à des actes de terrorisme ou provocation à la discrimination, la haine ou la violence". Le droit d'opposition du service Tracfin, organisme de Bercy chargé de la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, va être élargi pour contrer les "flux indésirables".

Sur ce point, le Conseil d'Etat est critique, selon Le Monde, qui a consulté l'avis rendu sur le texte. "Le projet de loi alourdit les contraintes pesant sur les associations cultuelles et modifie l'équilibre opéré en 1905 par le législateur entre le principe de la liberté de constitution de ces associations et leur nécessaire encadrement du fait qu'elles bénéficient d'avantages publics", note-t-il. Le Conseil d'Etat constate en outre que le projet impose des contraintes à des comportements qui "sont dans leur grande majorité respectueux des règles communes" et s'interroge sur la "capacité de la réforme à atteindre tous ses buts".

La scolarisation obligatoire à 3 ans

C'est une autre mesure très contestée. Le texte initial planifiait la fin de la scolarisation à domicile pour tous les enfants dès 3 ans, sauf "pour des motifs très limités tenant à la situation de l'enfant ou à celle de sa famille" et sous réserve d'avoir reçu une autorisation "par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation".

Actuellement, l'instruction est obligatoire en France dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 16 ans, mais les familles peuvent choisir de faire l'école à la maison, comme le rappelle le site Service public. Cela concerne 62 000 enfants, selon l'Education nationale. En limitant l'instruction à domicile aux seuls problèmes de santé, le président de la République cherchait à éviter que des enfants se coupent du système scolaire et, par la suite, des valeurs de la République. Lors de son discours aux Mureaux, Emmanuel Macron s'était aussi alarmé de l'apparition de "structures nullement déclarées" sur le territoire français : "Des murs, presque pas de fenêtres, des femmes en niqab qui accueillent [les enfants], des prières, certains cours, voilà leur enseignement."

Si la scolarisation obligatoire à 3 ans vise clairement l'islamisme radical, elle a provoqué la colère de familles dont les enfants rencontrent des difficultés avec le système scolaire traditionnel. De son côté, le Conseil d'Etat a mis en garde le gouvernement, dans un avis, sur un risque d'inconstitutionnalité, l'obligeant ainsi à revoir sa copie. La plus haute juridiction administrative française propose, selon Le Monde, "plutôt que de supprimer la possibilité d'instruction dans la famille, de retenir une rédaction énonçant dans la loi les cas dans lesquels il sera possible d'y recourir". Lors de son interview accordée à Brut, Emmanuel Macron a en conséquence nuancé sa position : "Il faut que les bonnes exceptions qui correspondent aux situations que les gens vivent et qui correspondent à une liberté légitime, conforme aux valeurs de la République, puissent continuer à se faire."

Selon l'entourage de Jean-Michel Blanquer, le gouvernement envisage d'exiger "une autorisation" préalable pour pouvoir scolariser son enfant à domicile, mais en élargissant les motifs d'exception possibles. Le gouvernement souhaite "passer à un système encadré, avec des demandes d'autorisation auprès du rectorat", pour en finir avec un système "très libéral" où "sur simple déclaration, une famille peut informer sa mairie et l'Education nationale" de son souhait de scolariser ses enfants à la maison, indique-t-on au ministère de l'Education nationale.

Le texte renforce aussi l'encadrement des écoles hors contrat, notamment en introduisant "un régime de fermeture administrative" en cas de "dérives". Ouvrir un établissement scolaire privé en dépit d'une opposition des autorités serait passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. En outre, il est prévu d'attribuer "à chaque enfant d'âge scolaire un identifiant national permettant aux autorités académiques de s'assurer qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction".

La neutralité religieuse imposée aux agents du privé ayant une mission de service public

Le projet de loi inscrit le principe de neutralité (religieuse) des agents de droit privé chargés d'une mission de service public (SNCF, Aéroports de Paris, par exemple). Jusqu'ici, seule la jurisprudence faisait référence en la matière. Le champ d'application du fichier des auteurs d'infractions terroristes (Fijait) est également modifié pour y intégrer "les délits relatifs à la provocation et à l'apologie d'actes terroristes". Leurs auteurs seront interdits "d'exercer des fonctions au contact du public".

Est créée dans la foulée une procédure de "carence républicaine" permettant au préfet de suspendre les décisions ou actions de toute collectivité qui méconnaîtrait gravement la neutralité du service public, sous contrôle du juge administratif. Renforcer le contrôle du préfet de cette manière suscite de vives récriminations de la part des associations d'élus, ainsi que les réserves du Conseil d'Etat.

En outre, pour "mieux protéger les agents chargés du service public", les menaces, violences ou intimidations les visant seront sanctionnées. Là aussi, un nouveau délit est créé pour ceux qui s'en prennent à un agent pour motif religieux ou par conviction idéologique.

Une obligation pour les associations de " respecter" la République

Toute demande de subvention fera l'objet d'un "engagement de l'association à respecter les principes et valeurs de la République". La violation de ce contrat d'engagement républicain aura pour conséquence "la restitution de la subvention". Cet aspect du texte est clair : l'objectif est de conditionner les subventions au respect de la laïcité.

Les motifs de dissolution d'une association en Conseil des ministres sont élargis. Il sera aussi possible "d'imputer à une association (...) des agissements commis par ses membres et directement liés aux activités de cette association". En cas d'urgence, les activités de l'association pourront être suspendues à titre conservatoire, pour trois mois maximum.

Des mesures contre la polygamie et les mariages forcés

Le texte renforce l'arsenal juridique de la France sur la polygamie – interdite – en généralisant l'interdiction de délivrer un quelconque titre de séjour aux étrangers vivant en France en état de polygamie.

Par ailleurs, pour lutter contre les mariages forcés, l'officier d'état civil a pour obligation de "s'entretenir séparément avec les futurs époux lorsqu'il existe un doute sur le caractère libre du consentement" et de "saisir le procureur de la République aux fins d'éventuelle opposition à mariage s'il conserve ses doutes".

Enfin, le projet de loi interdit aux professionnels de santé d'établir des "certificats attestant de la virginité d'une personne". Les contrevenants seront passibles d'une peine d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.

La mixité sociale écartée du texte

Le logement ne figurera finalement pas dans le projet de loi : les deux articles prévus à ce sujet ont été écartés. L'un visait à mieux mélanger les habitants des logements sociaux. Il devait faire écho à la volonté de la ministre déléguée au Logement "d'en finir avec les ghettos". Dans une tribune au JDD, Emmanuelle Wargon et une cinquantaine de députés de l'aile gauche de la majorité plaidaient en effet pour que les HLM accueillent à la fois des "personnes dans le besoin" mais aussi des gens dont les emplois sont jugés essentiels au pays : soignants, policiers, éboueurs…

L'autre article devait établir un cadre pour légiférer par ordonnance afin de prolonger l'emblématique loi SRU, qui oblige depuis vingt ans les maires à atteindre un taux minimum de HLM dans leur commune, mais qui arrive à échéance en 2025.

"Sur des sujets sensibles comme ceux-là, légiférer par ordonnances, c'est plus difficile", a reconnu sur franceinfo Emmanuelle Wargon, qui préfère "donner le temps de la concertation" avec les élus, les bailleurs sociaux et les associations. La ministre, qui "regrette" l'absence de la mixité sociale dans ce projet de loi, promet que ce sujet sera abordé dans un autre texte en janvier.