DIRECT. "Séparatismes" : Emmanuel Macron attendu pour dévoiler son plan d'action aux Mureaux

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MACRON

: Emmanuel Macron dévoile dans quelques minutes son plan d'action pour mieux protéger la République contre les "séparatismes". En attendant son discours, que vous pourrez suivre en direct ici, Nous listions hier dans un article les cinq axes à l'étude pour le futur projet de loi du gouvernement à ce sujet.

: "J'ai peut-être un petit regret sur le langage utilisé. Quand on entend judaïsme, christianisme, on a à l'esprit deux religions, deux civilisations, des croyants et lorsqu'on entend islamisme il va falloir entendre autre chose, comprendre autre chose. C'est blessant pour les musulmans de France."



Emmanuel Macron doit dévoiler dans 45 minutes son plan contre les "séparatismes". Interrogé par franceinfo, le président du CFCM estime que "les musulmans de France doivent prendre toute leur part dans ce combat qui est le leur", mais regrette les mots choisis par le chef de l'Etat.





• Une rafale enregistrée à 186 km/h à Belle-Ile-en Mer, une autre à 157 km/h à Groix : après une première partie de nuit en vigilance rouge, le Morbihan a été vigoureusement bousculé par la tempête Alex. Deux départements bretons restent placés en vigilance orange. Dans le Sud et l'Est, onze autres départements restaient en vigilance orange pour orages ou pluie et inondation et les Alpes-Maritimes ont été placées dans la nuit en vigilance rouge, en raison d'un risque d'inondation élevé.



• Emmanuel Macron dévoile aujourd'hui son plan d'action pour mieux protéger la République contre les "séparatismes", principalement celui de l'islamisme radical. L'exécutif prévoit de finaliser son projet de loi d'ici la mi-octobre afin qu'il soit présenté en Conseil des ministres début décembre.



• Une course contre la montre a démarré pour les restaurateurs, sommés de renforcer encore leur protocole sanitaire pour avoir une chance de rester ouverts dans les zones en "alerte maximale". A 11h45, les patrons de restaurants, hôtels, cafés, brasseries, traiteurs, bars et discothèques sont appelés par la principale organisation patronale du secteur à "faire du bruit" devant la porte de leurs établissements, un brassard noir au bras.

: Invité de franceinfo, Gérard Larcher est revenu sur le discours d'Emmanuel Macron sur les "séparatismes" attendu dans la matinée. "Il y a la réalité de territoires perdus de la République", estime le président du Sénat, qui appelle à revenir "à la laïcité". "Il faut décloisonner les esprits, il faut donner une espérance", juge-t-il.

: Emmanuel Macron se déplace aux Mureaux dans les Yvelines ce matin, où il doit présenter son plan contre les "séparatismes". Un des volets attendus de ce projet concerne les écoles privées hors contrat, parfois soupçonnées d'endoctrinement religieux. Une dizaine d'entre elles sont actuellement sous surveillance des autorités et trois de ces établissements ont été fermées depuis deux ans, apprend-on dans cet article.

: Pour dévoiler son plan d'action pour mieux protéger la République contre ce qu'il appelle les "séparatismes", Emmanuel Macron se rendra accompagné de six ministres aux Mureaux (Yvelines), une ville de 30 000 habitants à une quarantaine de kilomètres de Paris, souvent donnée en exemple pour ses initiatives en faveur du "vivre ensemble". Il y prononcera une allocution à 10h30 que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur franceinfo.

: Après ces informations météo, commençons notre revue de presse. Libération et L'Opinion mettent tous deux à leur une la question du "séparatisme" qu'Emmanuel Macron doit évoquer aujourd'hui. Pour les deux quotidiens, le chef de l'Etat marche sur un fil : il s'agit pour lui de "lutter contre l'islamisme radical sans stigmatiser la communauté musulmane", résume Libération.













• Paris et plusieurs autres villes – dont Lille et Toulouse – ont obtenu un sursis avant de basculer en zone d'alerte maximale. Elles y passeront cependant dès lundi si la progression du Covid-19 ne faiblit pas. Voici ce qu'il faut retenir de la prise de parole d'Olivier Véran hier.