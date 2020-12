VIDEO. "Séparatismes" : handicap, sport, arts... Jean-Michel Blanquer dévoile les cas où l'école à la maison sera autorisée

L'école à la maison fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Alors que le gouvernement a présenté le projet de loi sur les "séparatismes", mercredi 9 décembre lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a détaillé les cas où l'instruction à domicile sera permise.

Ces exceptions "doivent être conformes aux droits de l'enfant", a indiqué le ministre. Elles concernent "l'état de santé de l'enfant, son handicap (...) la pratique d'activité sportive ou artistique intensive (...) l'itinérance de la famille en France, (...) l'existence d'une situation particulière" si elle est justifiée par l'intérêt supérieur de l'enfant.

"L'instruction à domicile doit être tout à fait exceptionnelle. (...) Dans un certain nombre de cas, cela camoufle des structures clandestines salafistes, a estimé Jean-Michel Blanquer. Cette réalité sociologique, nous voulons la regarder en face : c'est pourquoi nous mettrons en place un régime d'autorisation de scolarisation à domicile, et non plus une simple déclaration."