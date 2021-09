Pass sanitaire, mauvais sondages de Marine Le Pen... Les informés du matin du vendredi 17 septembre

Le plateau des Informés du matin du 17 septembre. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Pour débattre de l’actualité du vendredi 17 septembre, autour de Renaud Dély et Marc Fauvelle, Géraldine Woessner, journaliste au Point et Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction de La Croix.

Les thèmes :

- Marine Le Pen a-t-elle perdu la main ? En baisse dans les sondages et en proie à la concurrence d’Eric Zemmour, estimé à près de 10% d’intentions de vote, pourrait-elle rater le second tour ? L’ex-présidente du Rassemblement national plafonne en dessous de 20 %. Pourrait-elle rater la qualification pour le second tour de la présidentielle ? L’inquiétude grandit en interne…

- Pass sanitaire : allégé ou à perpétuité ? La situation sanitaire continue de s’améliorer, alors que le taux d’incidence est repassé en dessous de 100 pour 100 000 habitants. Le nombre de patients à l’hôpital et en réanimation continue de baisser. Aussi, quid du pass sanitaire ? La loi prévoit son maintien en vigueur jusqu’au 15 novembre : pourrait-il être allégé, par endroits, avant cette date ? Un débat existe au sein de la majorité comme depuis le début de la pandémie : certains préconisent la prolongation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Comme un instrument qui pourrait désormais faire partie de l’arsenal en cas de redémarrage de l’épidémie, à l’image du confinement.