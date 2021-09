DIRECT. Obligation vaccinale des soignants : Olivier Véran annonce "3 000 suspensions" et "quelques dizaines de démissions"

Ce qu'il faut savoir

Des suspensions et des démissions. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi 16 septembre sur RTL "quelque 3 000 suspensions" de membres non vaccinés du personnel soignant des établissements de santé et médico-sociaux. Selon lui, "un grand nombre de ces suspensions ne sont que temporaires" et concernent "essentiellement du personnel des services supports", "très peu de blouses blanches". Le ministre a par ailleurs relevé "quelques dizaines de démissions". L'obligation vaccinale pour ce personnel, décidé le 12 juillet par Emmanuel Macron, est entrée en vigueur mercredi. Suivez notre direct.

Confinement prolongé en Guadeloupe. Le confinement de l'île, prévu jusqu'à dimanche pour tenter d'arrêter la propagation du coronavirus dans l'île, sera prolongé et allégé, a annoncé mercredi le préfet Alexandre Rochatte. Il n'a pas donné de calendrier précis de déconfinement, celui-ci dépendant "du niveau de certains indicateurs".

Taux d'incidence sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence est tombé sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants au niveau national, pour la première fois depuis mi-juillet. Le nombre de malades hospitalisés continue par ailleurs de baisser avec 9 555 personnes hospitalisées pour une infection au Covid, dont 1 959 en réanimation.

Vaccin obligatoire pour l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Tous les dirigeants et diplomates participant à l'Assemblée générale de l'ONU, du 21 au 27 septembre à New York, devront montrer une preuve de vaccination contre le Covid-19, en vertu des règles en vigueur dans la ville, une obligation qui a suscité la colère de Moscou.