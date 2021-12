Nouvelles mesures sanitaires contre le Covid-19, violences lors du meeting d'Éric Zemmour ... Les informés du matin du mardi 7 décembre

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Les informés du matin Renaud Dély et Marc Fauvelle Du lundi au vendredi à 9h06

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély pour commenter l'actualité du 7 décembre, Nathalie Saint-Cricq, journaliste politique à France Télévisions et Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien Aujourd’hui en France.

Les thèmes

- Covid : Le gouvernement en fait-il trop... ou pas assez ? La cinquième vague de la pandémie de Covid-19 déferle sur la France. Un conseil de défense sanitaire s'est tenu lundi 6 décembre et de nouvelles mesures sanitaires ont été prises. Le Premier ministre Jean Castex a édicté, à cette occasion, un certain nombre de mises en garde et de recommandations. Cette méthode sera-t-elle suffisante pour faire face à la crise sanitiare.

- Climat électrique en ce début de campagne présidentielle. Des violences ont eu lieu lors du meeting d’Éric Zemmour dimanche 5 décembre. Des militants antiracistes ont été roués de coup. Le candidat a, pour sa part, été empoigné par un homme à son entrée au dans le parc des Expositions de Villepinte. Touché au poignet Éric Zemmour porte plainte et s'est vu prescrire neuf jours d'ITT.