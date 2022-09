L'extrême droite en Italie et le malaise à La France insoumise : les informés du matin du 23 septembre

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Fratelli d'Italia, modèle pour le RN ?

Dimanche, élections législative décisives en Italie après la chute du gouvernement de quasi-union nationale de Mario Fraghi. Giorgia Meloni, à la tête de la coalition extrême droite / droite, aux côtés de la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi, est en tête dans les sondages. L’extrême droite va-t-elle prendre le pouvoir dans la troisième puissance économique de l’Union européenne ? Si oui, qu’est-ce que cela changerait pour l’Europe ? Et surtout, est-ce un modèle, un exemple à suivre pour Marine le Pen et le RN si l’extrême droite veut l’emporter en France en 2027 ?

LFI : après l'affaire Quatennens, une nouvelle période s'ouvre-t-elle ?

Les tweets de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours, juste après le communiqué de Quatennens où il reconnaissait plusieurs actes de violences à l’encontre de son épouse, ont suscité incompréhension et malaise jusque dans les rangs de La France insoumise. Sommes-nous en train d’entrer peu à peu dans l’après-Mélenchon ? Les insoumis commencent-ils à s'émanciper de leur mentor ?