Les propos d'Emmanuel Macron choquent la classe politique, les débats sur le pass vaccinal à l'Assemblée, le rôle d'Edouard Philippe pour 2022... Les informés de franceinfo du mercredi 5 janvier 2022

Autour de Jean-François Achilli, les informés débattent de l'actualité du mercredi 5 janvier.

Les thèmes :

- Emmanuel Macron et ses propos dans Le Parisien : "Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout." Quand le président s’adresse aux Français très majoritairement pro-vaccins. Les mots du chef de l'État choquent la classe politique.

- "Un irresponsable n'est plus un citoyen" : cette autre phrase d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés fait réagir et continue de perturber les débats à l'Assemblée nationale.

- Quel sera le rôle d'Édouard Philippe pendant la présidentielle ? L'ancien Premier ministre installe son parti Horizons dans les locaux de l’ancien QG de Jacques Chirac en 1995.

Les informés :

- Valérie Astruc, rédactrice en chef adjointe du service politique de France Télévisions

- Chloé Morin, politologue, chroniqueuse à L’Express, auteure de On a les politiques qu’on mérite (Fayard).

- Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service France de L'Obs.

- Stéphane Vernay, directeur de la rédaction parisienne d’Ouest-France.