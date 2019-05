Le procès des Balkany, les européennes et les otages français libérés au Burkina Faso...Les informés du 13 mai

Les informés du 13 mai. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Les thèmes des informés

- Le procès des Balkany. Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à Paris à partir de lundi 13 mai, notamment pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée. Ils sont soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros d'avoirs au fisc.

- Les Verts français, "une secte" pour Daniel Cohn-Bendit. L'ex-député européen écologiste reproche sur franceinfo à son ancien parti son manque d'ouverture, alors que les élections européennes ont lieu le 26 mai prochain.

- Otages libérés : retour sur une double controverse. Les critiques pointant la responsabilité de Patrick Picque et Laurent Lassimouillas se multiplient. Selon Nicolas Hénin, détenu en Syrie en 2013, "la polémique sert parfaitement les terroristes". "Passer plus de zones en rouge n'est pas une solution", estime de son côté le représentant des agences de voyages françaises.

Les invités des informés

- Caroline de Camaret, rédactrice-en-chef Europe de France 24.

- Candice Nedelec, chef de service politique au magazine Gala.

- Stéphane Vernay, directeur de la rédaction parisienne de Ouest-France.

- Antoine Colonna, rédacteur en chef des pages Monde de Valeurs Actuelles.