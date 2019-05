DIRECT. Le procès des époux Balkany débute à Paris

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BALKANY

: Une incertitude plane sur l'état de santé et la présence d'Isabelle Balkany au procès. Le 1er mai dernier, elle avait été hospitalisée après avoir absorbé des médicaments. Elle venait alors d'exprimer sur Facebook sa lassitude devant une "instruction exclusivement à charge".

: Le procès de Patrick et Isabelle Balkany doit s'ouvrir dans quelques minutes. Ils sont jugés notamment pour fraude fiscale et blanchiment. Ils sont en effet soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, en particulier deux luxueuses villas au Maroc et dans les Caraïbes.

C'est l'heure de faire le point sur l'actualité.



• Aujourd'hui s'ouvre le procès d'Isabelle et Patrick Balkany à Paris. Les deux édiles de Levallois-Perret sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Ils sont soupçonnés d'avoir dissimulé à l'administration fiscale un patrimoine d'environ 13 millions d'euros, qui se nicherait dans plusieurs propriétés.



C'est le lancement officiel de la campagne des élections européennes.



La justice suédoise relance les poursuites pour viol contre Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks.



Après la libération des otages au Burkina Faso, une question se pose : les professionnels du tourisme tiennent-ils compte des "zones rouges" établies par les autorités françaises ?

: Le procès des époux Balkany s'ouvre aujourd'hui à Paris. Jean-Christophe Picard, président de l'association Anticor, association anti-corruption, partie civile dans l'affaire, était l'invité de franceinfo. Selon lui, "la justice signe la fin de la récréation, ils doivent répondre de leurs actes".

: Le procès de Patrick et Isabelle Balkany pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée s'ouvre aujourd'hui à Paris. Dans leur ville de Levallois, le maire et sa première adjointe peuvent compter sur le soutien des habitants. "Regardez l’environnement, nous avons beaucoup d’espaces verts. C’est vrai qu’il y a beaucoup d’a priori sur le maire, sa personne disons. Mais on vit dans un endroit qui est quand même assez exceptionnel dans la couronne de Paris", reconnaît une habitante interrogée par franceinfo.

: Villa Serena puis villa Pamplemousse à Saint-Martin : les magistrats instructeurs estiment que la vente de la première a servi pour financer les travaux la seconde. Quant au riad de Marrakech, ils l'ont acquis grâce à un montage financier complexe. Les Balkany nient en être les propriétaires.

: Montres de collection, toiles de maître, mobilier Louis XVI... Le moulin de Cossy regorge de trésors, mais aucun n'est déclaré dûment. La justice estime aussi qu'elle a été sous-évaluée dans les déclarations de patrimoine du couple. C'est également le lieu où, le 1er mai, Patrick Balkany a découvert son épouse "inanimée", après sa tentative de suicide.

: Moulin à Giverny, villas Serena et Pamplemousse, riad à Marrakech... Le patrimoine présumé caché de Patrick et Isabelle Balkany se nicherait dans plusieurs propriétés. Je fais le tour de cette vie de château, afin d'expliquer les enjeux de leur procès qui débute aujourd'hui.

:



"Et voilà que pour une fraude fiscale, il faut qu’elle tente de mettre fin à sa vie, parce que c’est devenu insupportable. Insupportable, sur tous les réseaux sociaux, les propos orduriers et antisémites. Les seaux de vomi qu’elle reçoit à la gueule tous les jours !"





Isabelle Balkany a fait une tentative de suicide le 1er mai dernier et se trouve depuis dans une clinique psychiatrique.



: Le procès de Patrick et Isabelle Balkany s'ouvre aujourd'hui à Paris. Sur franceinfo, l'avocat de la première adjointe à la mairie de Levallois, Pierre-Olivier Sur, a lancé que sa cliente "est devenue un bouc émissaire qui représente le pire du monde politique". Il précise qu'Isabelle Balkany "va tout faire pour être à l’audience".







Soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, en particulier deux luxueuses villas au Maroc et dans les Caraïbes, les édiles de Levallois-Perret Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir de lundi à Paris, notamment pour fraude fiscale et blanchiment.



