Les enfants des livres. "Mon cheval très spécial", le coup de cœur de Mira

"Mon cheval très spécial" de Clare Balding (CASTERMAN)

Mira, 11 ans, a choisi de nous présenter un roman illustré que l’on peut lire dès l’âge de 8 ans et qui parle d’animaux. Que dis-je d’animaux ? De son animal préféré plutôt ! Il s’agit de Mon cheval très spécial, de Clare Balding, traduit de l’anglais par Laurence Kiefé et illustré par Tony Ross. Il est paru aux éditions Casterman, en juin 2018.

Et maintenant, à cheval !

Charlie Bass a 10 ans et elle est passionnée de chevaux. Pourtant, dans la ferme où elle vit avec ses parents il n’y en a aucun, et elle a appris à monter… sur une vache ! Les affaires de la ferme marchent mal, le prix du lait ne cesse de baisser et les parents de Charlie cherchent à trouver d’autres moyens de revenus.

Peut-être vont-ils y parvenir grâce à Charlie qui, lors d’une vente aux enchères, lève la main par hasard et se retrouve propriétaire d’un jeune cheval de course dont personne ne voulait. La ténacité de Charlie, l’ouverture d’esprit de ses parents et la rencontre avec Joe, dont le père était jockey et qui rêve à son tour de concourir, vont peut-être permettre de faire de Noble Guerrier un champion…

Le tome 2 est prévu pour janvier 2019 et, chut !, ne le répétez pas, Noble Guerrier va se faire kidnapper…

Le Labo des histoires

Mira est laborantine au Labo des histoires de Versailles. Cette association propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Les enfants des livres ont aussi aimé

Des animaux encore...

Mauzart de Thierry Joor et Gradimir Smudja, éditions Delcourt Jeunesse (septembre 2018). Mauzart, une petite souris virtuose de piano, a élu domicile avec toute sa famille dans les appartements du grand loup Salieri, musicien à la Cour.

Un jour où Mauzart profite de son absence pour jouer l'une de ses compositions, la belle mélodie est entendue par le couple royal qui passait en carrosse sous les fenêtres. Charmé et très étonné que ce soit l'œuvre de Salieri, on demande à ce dernier de venir à la Cour afin de rejouer ce morceau... Cette histoire de Mozart revisitée à la Cour des animaux est à lire à partir de 8-10 ans.

Mauzart, de Thierry Joor et gradimir Smudja (EDITIONS DELCOURT)

Musée des museaux amusants, de Fanny Pageaud est un superbe album dans lequel on pourra s'amuser à deviner les propriétaires de tous ces beaux museaux ! Livre "scientifico-rigolo" à lire à partir de 7 ans. Editions L'atelier du poisson soluble, (septembre 2018).

"Musée des museaux amusants" de Fanny Pageaud (EDITIONS L'Atelier du poisson soluble)

Pour les plus petits

L'album Tous mes animaux de Dawid Ryski, éditions Belin Jeunesse (octobre 2018) à lire à partir de 2 ans. Amadou le hibou, Léon le lion, ou Nour l'ours... 23 magnifiques animaux au total et tous nous sont présentés avec un joli poème.

Piouh d'Estelle Billon Spagnol, éditions Grasset Jeunesse (août 2018), à lire à partir de 3 ans. Laissez-vous charmer par Piouh, cet un adorable petit poussin au joli chapeau orange qui habite la jolie "champimaison" du grand bois.

La journée des DYS, dyslexie, dysphasie, dyspraxie

Le 10 octobre 2018 ce sera la Journée de sensibilisation des DYS, c’est-à-dire des enfants, ou des adultes, porteurs de troubles des apprentissages comme la dyslexie, la dysphasie, ou la dyspraxie. De nombreuses maisons d’éditions se mobilisent pour s’adresser à ces lecteurs.

Dans Les enfants des livres nous vous avons d’ailleurs déjà présenté plusieurs ouvrages de ce type, dont L’effet Mathilda, paru aux éditons Castelmore. Il existe d’autres maisons d’éditions qui proposent des romans spécialisés pour les DYS, comme la collection Colibri chez Belin Education, Dyscool chez Nathan ou le Club des Dys chez Flammarion.