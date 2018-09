Les enfants des livres. "L’effet Matilda", le coup de cœur d’Anna et de Mira

"L'effet Matilda", Ellie Irving (EDITIONS CASTELMORE)

Fini les vacances et oui, c’est la rentrée !

On va parler sciences… Enfin, ne vous inquiétez pas, Anna et Mira, 11 ans, vous présentent surtout une folle aventure ! Celle de "L’effet Matilda", d’Ellie Irving (Editions Castelmore).

Matilda, 12 ans, est passionnée par les sciences

Elle participe à un concours du lycée avec sa nouvelle invention mais, comme c’est une fille, personne ne la croit capable d’avoir fait une telle trouvaille.

Le Prix, alors qu'elle méritait largement de le gagner, lui passe sous le nez au profit de l’un de ses camarades. Sa colère est encore décuplée quand elle apprend que sa grand-mère, ancienne astrophysicienne, s’était fait voler sa découverte par son supérieur hiérarchique.

Matilda, qui déteste les injustices, entraîne sa grand-mère, Mamie Joss, dans une folle aventure. Elle décide de dénoncer la supercherie en allant à la Cérémonie des Prix Nobel qui se déroule… à Stockholm !

Un roman loufoque sur les inaglités filles-garçons

De la maison de retraite, en France, jusqu’en Suède, la grand-mère et la petite fille vont vivre de nombreuses aventures en camion, en bateau, en train, en side-car et même en montgolfière ! Arriveront-elles à faire éclater la vérité ?

C’est un roman, attachant, loufoque et qui parle à sa façon des inégalités filles-garçons. A la fin du livre, on trouve les noms de différentes inventrices et même des expériences à réaliser soi-même !

Ce roman est paru pour la première fois en 2017 et il a été à nouveau édité en février 2018 en version adaptée aux lecteurs dyslexiques, toujours aux Editions Castelmore. Il a été traduit de l’anglais par Virginie Paitrault et illustré par Romain Ronzeau.

Le labo des histoires

Mira et Anna sont laborantines, pas encore, même si ça ne saurait tarder, pour manier des éprouvettes, mais pour manier le stylo. L’une est inscrite au Labo des histoires de Versailles et l’autre à celui de Paris. Cette association propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Des idées de livres pour la rentrée

Pour les plus jeunes

Dans la série des premières lectures et qui s’adressent là aussi plus spécialement aux élèves dyslexiques, voici "Les lunettes de Benoît", de N. Brun-Cosme et E. Blain, dans la nouvelle collection Le Club des DYS parue aux Editions Père Castor-Flammarion.

"Florette rentre à l’école", dans la Collection "Florette Coquinette", d’A. Quercy, Solenne et Thomas. Editions Publishroom (mars 2018)

L’héroïne de cet album est surnommée Florette. C’est une petite fille pas comme les autres : sa différence s’appelle la trisomie 21. Pour elle aussi le jour de la rentrée à l’école primaire a sonné. Elle a un peu peur, bien sûr, mais elle est courageuse et grâce à sa joie de vivre, elle va vite arriver à trouver sa place dans la classe. Un petit livre touchant qui explique et parle de ce handicap de façon simple et joyeuse.

"L’école des souris, une rentrée en canoë", d’A. Mathieu-Daudé et M. Boutavant. Editions L’école des loisirs (août 2018).

Il n’y a pas de raison, l’heure de la rentrée sonne aussi pour les souris. Bienvenue dans cette nouvelle école, où les petites élèves ne risquent pas de ramer sous la direction de Monsieur Elvis le Hibou !

Pour les plus grands

"J’entre en Seconde, le guide indispensable pour réussir l’entrée au lycée", de S. Pouverreau et illustré par L. Sécheresse. Editions Bayard Jeunesse (juin 2018). Ce petit guide, est plein de conseils et d’astuces pour apprendre à affronter la nouveauté du lycée : comprendre son fonctionnement, quels sont les enjeux pour l’année, s’organiser dans son travail, gérer les stress des contrôles et même les rapports avec ses parents !

On ne présente plus cette BD créée il y a 20 ans déjà, vendue à plus de 5 millions d’exemplaires et adaptée deux fois au cinéma : "Les Profs".

Léturgie, Erroc et Sti signent le tome 21, "Rentrée des clashs", et on en rit encore ! (Bamboo Edition, août 2018)