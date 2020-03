Les enfants des livres. "Combien de pas jusqu'à la lune", le roman qui célèbre une femme de légende

"Combien de pas jusqu'à la lune", de C. Trébor (ALBIN MICHEL- Collection LITT')

Combien de pas... Je ne sais pas, mais de la volonté oui, il en faut beaucoup dans l’Amérique des années 60, quand on est une femme et que l’on a la peau noire, pour devenir une légende de l’astronomie.

Combien de pas jusqu’à la lune est le dernier roman de Carole Trébor, paru chez Albin Michel, dans la Collection Litt' (à lire à partir de 13 ans), et avec Lilou nous avons rencontré l'auteure pour en parler avec elle.

Carole Trébor et Lilou dans le studio 421 (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Katherine Johnson : une femme de légende

Il s'agit de la biographie romancée de Katherine Johnson. Une femme exceptionnelle, une légende. Elle est décédée le 24 février dernier, à l'âge de 101 ans, et nous avons souhaité la célébrer en cette Journée Internationale des femmes.

Katherine Coleman est née le 26 août 1918 en Virginie-Occidentale, à White Sulphur Springs. Elle vit avec ses parents et ses trois frères et sœurs dans une ferme. Très vite, elle partage avec son père la même passion : les mathématiques et s'avère vraiment surdouée. Remarquée par ses professeurs, elle sautera des classes et arrivera jusqu'à l'université. En 1969, c’est elle qui a déterminé les trajectoires de la mission Apollo 11 au cours de laquelle l’homme fera ses premiers pas sur la Lune.

Pour compléter cette lecture, et à voir, le film Les Figures de l'ombre, sorti en 2016 sur le parcours de Katherine Johnson, ainsi que celui de deux autres scientifiques afro-américaines à la NASA.

L'année des mathématiques

Combien de pas jusqu'à la lune s'inscrit aussi parfaitement dans l'esprit de ce thème : le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, en partenariat avec le CNRS, ont lancé le 2 octobre 2019, L’année des mathématiques.

Cette année dédiée aux mathématiques est l’occasion de rappeler à tous les élèves que cette science mène à de très nombreux métiers. Comme le roman de Carole Trébor s'en fait aussi l'écho, et c'est particulièrement d'actualité en ce jour de célébration de la femme, la recherche en mathématiques, et plus largement les métiers des mathématiques, ne sont pas réservés qu'aux garçons !

D'autres idées de lectures

Dans cette chronique, nous avons évoqué Révoltées, le roman de Carole Trébor qui aborde de façon romancée la Révolution russe, et que nous avions présenté le 22 octobre 2017, à écouter ici.

'Révoltées', Carole Trébor (RAGEOT)

Carole Trébor a conseillé à Lilou, qui a 17 ans, de lire La fille qui n'existait pas, le thriller de Natalie C. Anderson, traduit par Julie Lafon, paru aux éditions PKJ (01/03/2018).

"La fille qui n'existait pas" de N C. Anderson (EDITIONS PKJ)

Carole Trébor a aussi évoqué The Hate U Give, d'Angie Thomas, dont nous avions fait la chronique le 21 janvier 2019 et à écouter ici.

"The Hate U Give - THUG, la haine qu'on donne" de A. THOMAS (EDITIONS NATHAN)

Et pour ceux qui le souhaitent, l'interview d'Angie Thomas sur son dernier roman Parée pour percer, tu peux pas m'arrêter est à retrouver ici.

"Parée pour percer - Tu peux pas m'arrêter", d'Angie Thomas (EDITIONS NATHAN)

Une autre mathématicienne à l'honneur, Sophie Germain, la femme cachée des mathématiques de Sylvie Dodeller, roman à lire à partir de 11 ans, est paru aux éditions L'école des loisirs (février 2020).

Vous ne la connaissiez peut-être pas, et pourtant... En 1797, Sophie Germain se fait passer pour un étudiant, afin d’obtenir les cours de Polytechnique et de correspondre avec les plus grands mathématiciens de son temps. En 1816, elle deviendra la première femme récompensée par l’Académie des sciences...