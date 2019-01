Les enfants des livres. "The Hate U Give - THUG, La haine qu'on donne", le coup de cœur de Lilou

"The Hate U Give - THUG, la haine qu'on donne" de A. THOMAS (EDITIONS NATHAN)

The Hate U Give - THUG, La haine qu'on donne, de l'auteure américaine Angie Thomas, paru aux éditions Nathan en avril 2018 (à lire à partir de 13 ans), est le roman choisi par Lilou cette semaine. Il est aussi abrégé THUG, voyou en anglais.

L'histoire

Dans ce roman on plonge dans la vie d'un ghetto américain avec Starr, une jeune adolescente de 16 ans d’origine africaine. Elle vit dans un quartier difficile où règne souvent l’insécurité liée à la drogue et à la violence, mais elle est entourée d’une famille aimante et de fidèles amis. Elle a aussi la chance d’être inscrite dans un collège privilégié d’une banlieue chic. Elle s’efforce donc de s’adapter à ses deux univers quotidiens totalement différents.

Mais un jour sa vie va basculer : elle est seule témoin de la mort de son ami d'enfance par un policier lors d’un simple contrôle de papiers. Elle va être confrontée au choix de parler ou non, de contenir sa rage et d'en faire une force pour prendre le risque d’élever la voix contre cette injustice.

The Hate U Give - La haine qu'on donne, au cinéma

Ce roman a été adapté pour le cinéma par le réalisateur George Tillman Jr.

The Hate U Give - La haine qu'on donne sort mercredi 23 janvier 2019.

"Je tiens à ce que les spectateurs sachent qu’une voix peut faire la différence, peut-être pas au moment même où elle s’élève mais indiscutablement sur le long terme : c’est le message de THE HATE U GIVE." George Tillman Jr.

Amandla Stenberg, remarquée dans Hunger Games de Gary Ross, y joue le rôle de Starr.

"The Hate U Give - La haine qu'on donne" de G. Tillman Jr (FOX)

La naissance de DONG !

Bienvenue à cette toute nouvelle revue trimestrielle qui met en avant les reportages sur le terrain et qui s'adresse aux jeunes curieux de 10 à 15 ans. Dans ce premier numéro, un reportage sur "la salle 116", c’est-à-dire la classe d’un collège du 20e arrondissement de Paris où se retrouvent des élèves qui n’ont pas le même âge ni le même niveau. En revanche, ils ont tous le même point commun : ils sont allophones.

Comme le dit Raphaëlle Beck, qui signe ce reportage et qui est aussi la rédactrice en chef de la revue, "ce n’est pas une maladie. Allo, c’est "autre" en grec, et phone "voix" ; Une autre voix." Et là, dans cette salle 116, ce n'est pas une seule voix mais de multiples voix, d’Inde, du Brésil, de Géorgie, d’Afrique, de Chine ou d’autres ailleurs qui résonnent. C’est passionnant de découvrir cette classe qui accueille ces élèves allophones arrivants…

DONG ! C’est aussi d’autres reportages, une petite lettre à lire d’un parent à son ado, de jolies illustrations, et tout ça dans un format petit cahier, à glisser facilement dans son sac de cours…

DONG !, la revue qui résonne ! sur abonnement ou dans toutes les bonnes librairies – 12 euros

"Dong !, la revue qui résonne !" (ACTES SUD JUNIOR)

Les enfants des livres ont aussi aimé

Mira va être contente !

Mira, 11 ans, laborantine au labo des histoires et fidèle participante de la chronique les enfants des livres, avait présenté le tome 1 Mon cheval très spécial, de la série de Clare Balding aux éditions Casterman, et le tome 2 vient de sortir.

Devinez quoi, Charlie Bass, 10 ans, qui avait réalisé son rêve d'avoir un cheval, en a même fait un champion. Alors forcément Noble Guerrier attire toutes les jalousies. Jusqu'au jour où le cheval de course disparaît... Charlie décide alors d’enquêter…

Mon cheval a disparu, Clare Balding, Casterman (janvier 2019, à partir de 9 ans).

"Mon cheval a disparu" de C. Balding (EDITIONS CASTERMAN)

Pour les jeunes passionnés d'histoire romaine ou pour découvrir l'Empereur, vous allez pouvoir tout connaître de Jules César grâce à 50 réponses à des questions historiques et biographiques qui n’oublient pas de laisser la place à l’humour.

Ce livre fait partie de la collection Cétéki/Cétékoi des éditions Tallandier qui met l’Histoire à la portée des jeunes de 9-12 ans. Sont déjà parus Cléopâtre, Jeanne d’Arc, Louis XIV, La Première Guerre Mondiale.

Jules César de Sophie Lamoureux et illustré par Muzo et La préhistoire, d’Anne Terral, Fabien Jouan et illustré par Manu Boisteau, sont les deux petits nouveaux de cette collection.

"Jules César", de S. Lamoureux et illustré par Muzo (EDITIONS TALLANDIER JEUNESSE)

En juin dernier était paru le tome 5 de la série Terres de magie Malenfer de Cassandra O’Donnell. Avec plaisir on peut se plonger maintenant dans le tome 2 de la bande dessinée. On y retrouve Gabriel ainsi que maître Batavius et l’univers fantastique de Malenfer dans La source magique. Les illustrations sont signées Makma. Editions Flammarion Jeunesse (Janvier 2019, à partir de 10 ans).

"Malenfer - La source magique", de C. O'Donnell, illustré par Makma (EDITIONS FLAMMARION JEUNESSE)

Le Labo des histoires

Lilou, 16 ans, est laborantine au Labo des histoires de Paris. Cette association propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France pour les jeunes de 9 à 25 ans.