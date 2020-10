Couvre-feu sanitaire, coup de grâce économique ? Partage de la valeur ajoutée en entreprise, quelles pistes ? Les débats de l'éco du 25 octobre

Les débats de l'éco du 25 octobre 2020. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Philippe Martin, président du Conseil d’analyse économique, membre du Cercle des économistes, et Denis Ferrand, directeur général du groupe de réflexion et institut de conjoncture Rexecode, sont les invités des débats de l'éco du dimanche 25 octobre.

Couvre-feu sanitaire, coup de grâce économique : comment éviter le pire ?

Déjà évoquée et crainte avec le renforcement des mesures sanitaires, plus encore depuis jeudi 22 octobre et l’annonce du couvre-feu pour freiner les contaminations au Covid-19, la rechute de l'économie française d’ici la fin de l’année ne fait désormais plus de doute. Après le fort rebond cet été à la faveur du déconfinement, le contexte s'est nettement dégradé depuis la rentrée. En septembre déjà, l'activité du secteur privé s'était repliée.

Jusqu’où le balancier se déplacera-t-il ? Quelles seront les conséquences ? Et de quelle marge de manœuvres dispose le gouvernement en plein examen du budget 2021 à l’Assemblée nationale ?

Partage de la valeur ajoutée en entreprise, quelles sont les pistes ?

Aides exceptionnelles pour les bénéficiaires du RSA et des APL, mesures d’accompagnements diverses… Samedi 24 octobre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé des dispositifs destinés à soutenir les plus précaires. A partir de lundi, syndicats et patronat se retrouveront pour discuter de la participation des entreprises à l'effort de solidarité et notamment du partage de la valeur ajoutée en entreprise. La part des salaires et celle des dividendes dans la richesse produite sont pratiquement stables depuis 1970.

Qu’est-ce qui peut être partagé financièrement ? Où placer le curseur pour ne pas mettre l’entreprise en porte-à-faux ? Les salariés de PME peuvent-ils être servis comme ceux des grandes groupes ?

