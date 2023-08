Russie : Poutine et ses yachts dans le viseur de la fondation Navalny

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

La fondation anticorruption d'Alexeï Navalny publie une enquête très complète sur l'un des yachts appartenant à Vladimir Poutine.

Il ne faut pas oublier qu'Alexeï Navalny n'est pas seulement un opposant politique au président russe : c'est aussi et d'abord un militant anticorruption. Et même s'il est emprisonné, son équipe depuis l'étranger continue de publier des enquêtes qui révèlent le degré de corruption du pouvoir russe, jusqu'au plus haut niveau, et donc jusqu'à Vladimir Poutine. Lequel est donc un grand amateur de yachts, d'après la fondation anticorruption de Navalny.

Elle raconte l'histoire d'un navire nommé Graceful, magnifique yacht de 82 m de long et d'une valeur de 100 millions d'euros, qui était en chantier à Hambourg en Allemagne en janvier 2022 quand un mail a ordonné son rapatriement immédiat en Russie, alors même que les travaux n'étaient pas terminés. Étrange ? Pas tant que cela quand on sait que ce yacht appartiendrait donc au maître du Kremlin, l'équipe Navalny présente des documents assez convaincants pour le prouver. En janvier 2022, nous sommes un mois avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et il fallait sans doute rapatrier le luxueux navire avant qu'il ne soit saisi. Ce qui a été fait. Pour l'anecdote, le Graceful a fini son voyage sous escorte d'un navire militaire russe lourdement armé.

Poutine n'a pas réussi à sauver tous ses yachts

Un autre navire, encore plus grand, se trouve actuellement en Italie : le Sheherazade, 140 m de long et 500 millions d'euros. Officiellement on ne connaît pas son propriétaire, mais là encore l'équipe Navalny désigne Vladimir Poutine, ce que pensent aussi les gouvernements occidentaux. Le Sheherazade lui aussi était en chantier, en Toscane, au moment du déclenchement de la guerre, mais il a pu être saisi.

Ce que révèle l'enquête de FBK c'est que du coup, le Graceful, qui a été rebaptisé Kasatka ("L'orque" en russe), a subi de profonds travaux de réaménagement. Il est désormais équipé d'une piscine intérieure qui peut se transformer en discothèque ou en salle de cinéma. Les travaux auraient coûté 30 millions d'euros. De quoi passer d'excellentes vacances au bord de la mer Noire, à Guelendjik, là où l'équipe Navalny affirme que Vladimir Poutine s'est fait construire un palais à un milliard d'euros.